Capturan a 27 miembros de 'Los Alfa', dedicados al secuestro, extorsión y narcotráfico

La Fiscalía del Estado de México continúa con las indagatorias a fin de establecer su probable intervención en estos hechos.

EFE

Una célula criminal, integrada por 27 individuos, vinculada a un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco, que operaba en el Valle de Toluca, Estado de México, vecino a la capital, dedicada a delitos como homicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia, así como venta de narcóticos, fue desarticulada, informaron este miércoles autoridades mexicanas.

Entre los detenidos se encuentra Eduardo Alberto 'N', alias el Alfa, que fuera parte de la dirección de Seguridad Pública del estado de Michoacán, y quien estaba identificado como generador de violencia y objetivo prioritario al ser considerado líder de este grupo delincuencial autodenominado 'Los Alfas'.

En un comunicado, distintas agencias de seguridad indicaron que como parte de la Estrategia nacional contra la extorsión, agentes de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Seguridad estatal (SSEM), de la dirección de Seguridad Pública de Toluca y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México participaron en la operación.

En una primera acción arrestaron a Nélida Alejandra “N”, pareja sentimental de alias 'El Alfa', investigada por los delitos de encubrimiento por receptación, portación de arma prohibida y uso indebido de uniformes e insignias.


Mientras que al exterior de un inmueble en el municipio de Toluca, fueron detenidos tres hombres y dos mujeres, presuntos integrantes de esa célula delictiva y quienes tenían en su poder envoltorios con narcóticos.


En tanto, en la localidad de San Luis Mextepec en Zinacantepec, fueron detenidas 18 personas de las cuales 15 son mayores de edad, además de tres menores, dos de 17 años y uno de 16, además fueron halladas en ese sitio dos víctimas que refirieron estar secuestradas.


En otra acción fue capturado el presunto líder criminal y dos sujetos, quienes viajaban en un vehículo compacto y a quienes, tras una revisión, les fueron asegurados envoltorios con narcóticos.


Las agencias indicaron que de las investigaciones se determinar que las 27 personas detenidas conformaban un grupo criminal autodenominado 'Los Alfas' dedicado a diversas actividades delictivas en la región del Valle de Toluca, donde presumiblemente perpetraron homicidios en agravio de integrantes de grupos delictivos antagónicos con el fin de controlar las actividades ilícitas en la región.


De igual forma se investiga su probable intervención en otros delitos de alto impacto como secuestros, robos de vehículo y extorsiones en agravio de comerciantes en municipios de esta región de la entidad, por ello la Fiscalía del Estado de México continúa con las indagatorias a fin de establecer su probable intervención en estos hechos.


Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del Instituto Nacional de Geografía (Inegi), el 96.7 % de los delitos de extorsión no se denuncian.


El pasado 10 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió una reforma constitucional al Congreso mexicano para combatir la extorsión, con el objetivo de homologar las penas y sanciones en todo la nación.


Mientras ha echado a andar la Estrategia Nacional contra la Extorsión en el país, donde ocho estados mexicanos acumulan el 66 % de las extorsiones a nivel país (Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán). 


               
               


               

               
               

               
               
               
seguridad detenidos Los Alfa

               


