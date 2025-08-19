Se mantienen bajos los índices delictivos: SSP Coahuila

Los índices delictivos en Coahuila se mantienen a la baja, aunque continúan los operativos de seguridad ante robos a casa habitación, comercios y personas, informó Hugo Eduardo Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública del estado.

El funcionario explicó que cada región de Coahuila presenta diferentes estadísticas delictivas, pero todas son atendidas con premura por la policía estatal, corporaciones municipales y fuerzas federales, reforzando áreas con “foquitos rojos” de incidencia criminal.

Gutiérrez destacó que se llevan a cabo operativos coordinados para garantizar la vigilancia constante en zonas con mayor actividad delictiva, priorizando la protección de ciudadanos y comercios, así como la reacción inmediata ante delitos.

El secretario señaló que los delitos más frecuentes incluyen robo a casa habitación, robo a transeúntes, robo a negocios y robo a personas , pero subrayó que la autoridad actúa oportunamente ante cualquier incidente reportado.

Respecto a posibles sanciones más severas para reincidentes en delitos menores, Gutiérrez aclaró que estos cambios dependen del Legislativo y del Código Nacional de Procedimientos Penales, actualmente en revisión y estudio.

Señaló que se analiza la ampliación de delitos que podrían tener prisión preventiva y otras medidas legales, pero adelantó que cualquier modificación será implementada conforme a los tiempos legislativos correspondientes.

Finalmente, reiteró que la estrategia de seguridad de Coahuila combina inteligencia, presencia policial y coordinación interinstitucional, con la finalidad de prevenir, atender y sancionar conductas delictivas, asegurando protección a la ciudadanía.