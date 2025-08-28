Santos vs Tigres: Precio de los boletos para la jornada 7 del Apertura 2025

Los Guerreros buscarán la victoria en su cancha y con su gente, sin embargo, frente a ellos tienen a un Tigres que ha mantenido dominio total en los recientes años con respecto a la rivalidad.

El conjunto verdiblanco verá acciones como parte de la jornada 7 del Apertura 2025 este próximo sábado cuando reciba a Tigres en las inmediaciones del Territorio Santos Modelo, un partido que evoca nostalgia entre los aficionados Guerreros por las victorias hechas a los universitarios, resultados que han sido revertidos en torneos recientes.

En la anterior jornada, Santos tuvo la ausencia de Haret Ortega en la defensa y de Ramiro Sordo en la delantera ante el partido contra Bravos, primeramente, el zaguero no vio minutos contra Juárez debido a una cláusula en su contrato que impide enfrentarse al equipo del que proviene, mientras que el jugador ofensivo estaba castigado por recibir una tarjeta roja en la anterior fecha contra Cruz Azul.

Santos vs Tigres: ¿Cuánto cuestan los boletos para el Apertura 2025?

Los boletos para el partido entre Santos y Tigres ya se encuentran disponibles en Fanki, el sitio de distribución oficial para los duelos de los Guerreros, de manera que los precios por áreas se desglosan de la siguiente manera.

Cabecera A Norte: $330

$330 Cabecera B Norte: $300

$300 Cabecera C Norte: $290

$290 Cabecera A Sur: $355

$355 Cabecera B Sur: $320

$320 Cabecera C Sur: $315

$315 Córner Norte: $270

$270 Córner Sur: $295

$295 Oriente A: $495

$495 Oriente B: $385

$385 Oriente C: $320

$320 Poniente A: $665

$665 Poniente B: $525

$525 Nivel Club A: $780

$780 Nivel Club B: $660

$660 Plateas: $1,175

$1,175 Nivel Estrella: $3,030

Asimismo, existe un paquete especial que combina los partidos de Tigres y Tijuana con un descuento, de manera que si quieres ahorrar dinero y acudir al partido contra los felinos y los Xolos puedes echar un vistazo a los precios aquí.