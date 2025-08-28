Qué canal transmite en vivo el Santos vs Tigres: Jornada 7 de la Liga MX | Apertura 2025

Santos Laguna y Tigres, dos rivales del norte, se verán las caras este fin de semana en la lucha por los tres puntos.

La jornada 7 del Apertura 2025 está próxima a dar inicio este viernes cuando Atlético de San Luis se enfrente en calidad de locales al campeón de la Liga MX, Toluca, de manera que Santos tendrá que esperar un día para disputar su compromiso ante unos Tigres que acechan a su presa.

En la pasada fecha, los Guerreros viajaron a Ciudad Juárez para enfrentarse a un conjunto de Bravos que terminó por llevarse la victoria dos goles por uno, Santos construyó un buen juego en la mayoría del encuentro antes de que todo se desmoronara, pues los fronterizos remontaron en tres minutos y dejaron a los verdiblancos tendidos en la lona, asimismo, fue el primer partido de Kevin Palacios, quien dejó buenas sensaciones tras lo mostrado en la cancha.

Por otro lado, los Tigres tuvieron un intenso duelo ante Mazatlán en calidad de visitantes, el conjunto dirigido por Guido Pizarro empató contra los Cañoneros a dos goles con una anotación de Ángel Correa y Nicolás Ibáñez, asimismo, el defensa Joaquim Pereira salió de la cancha tras sufrir una conmoción cerebral por un choque contra Nahuel Guzmán.

Santos Laguna vs Tigres: Horario y transmisión para el Apertura 2025

Los Guerreros tienen un compromiso complicado, pues no le anotan a Tigres como locales desde 2022, mientras que en los últimos 5 partidos disputados entre ambos, los felinos se han llevado la victoria en todos los compromisos con 15 goles a favor, mientras que Santos solo registra dos.

Fecha: sábado 30 de agosto de 2025

Hora: 7:00 pm

Estadio: Corona

Transmisión: Azteca 7, Azteca Deportes Web, TUDN y ViX+

Santos Laguna vs Tigres: Posibles alineaciones para la jornada 7

Santos Laguna

Carlos Acevedo, Bruno Amione, Kevin Balanta, Haret Ortega, Javier Abella, Fran Villalba, Javier Guémez, Aldo López, Cristian Dájome, Bruno Barticciotto y Ramiro Sordo.

Tigres

Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Juan Purata, Rómulo Zwarg, Javier Aquino, Ozziel Herrera, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Diego Láinez, Ángel Correa y André-Pierre Gignac.