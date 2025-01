Santos Laguna: esto dijo David Faitelson sobre las supuestas renuncias del Tano Ortiz

El analista de TUDN, David Faitelson, reveló que Fernando Ortiz, actual director técnico de Santos Laguna, habría presentado su renuncia en dos ocasiones a pesar de que el Torneo Clausura 2025 de la Liga MX apenas lleva cuatro jornadas.

En su programa Faitelson sin Censura, el periodista mencionó que el ‘Tano’ ha intentado dejar el equipo, posiblemente por la falta de respaldo y la ausencia de los refuerzos solicitados.

Faitelson también considera que la situación del club es delicada, pues el equipo arrastra un ambiente negativo desde torneos anteriores.

Actualmente, Santos Laguna ocupa el último lugar de la tabla, siendo el único equipo que aún no ha sumado puntos en el torneo.

Ortiz había expresado en repetidas ocasiones su compromiso con el club, sin embargo, la crisis deportiva que atraviesan los Guerreros podría estar poniendo en duda su continuidad.

El polémico comentarista, también criticó a Aleco Irarragorri, aseguró que lo que preocupa es el abandono en el que se encuentra el equipo.

“El simple mensaje de colocar a un joven de 25 años como presidente, no parece ser el mejor de los mensajes. Alejandro Irarragorri está desaparecido y uno de los clubes de mayor crecimiento en la historia moderna del futbol mexicano parece a la deriva”.

El periodista Carlos Ponce de León también reportó que Ortiz ya había presentado su renuncia en al menos dos ocasiones, pero la directiva, encabezada por Aleco Irarragorri, le pidió continuar con el proyecto.

"No está a gusto en Santos. Ya le presentó su renuncia a Aleco Irarragorri porque vio que el equipo no está bien armado y no hay condiciones para competir", señaló Ponce de León.