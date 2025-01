Santos Laguna: ¿Tano Ortiz renunció al club? Filtran polémica decisión del DT

Fernando Ortiz habría presentado su renuncia a Santos Laguna tras los malos resultados.

Las alarmas se encendieron en La Laguna recientemente luego de que se diera a conocer que supuestamente el entrenador de Santos, Fernando "Tano" Ortiz, habría presentado su renuncia al club ante los malos resultados que han acompañado al equipo en las primeras tres jornadas, petición que fue rechazada supuestamente por la directiva de los Guerreros.

Según lo reportado por el periodista Carlos Ponce de León, el "Tano" ya se habría acercado un par de ocasiones a la directiva de Santos para presentar su renuncia del club, esto supuestamente por las paupérrimas condiciones de la plantilla actual del equipo de La Laguna.