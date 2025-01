Empresario lagunero quiere comprar al Santos; esto contestó Alejandro Irarragorri

En medio de la difícil situación que enfrenta el equipo de futbol local, Santos Laguna, y las criticas que le llueven al equipo, así como al cuerpo técnico y directivo, ha surgido en redes el interés de un empresario lagunero por adquirir a la escuadra albiverde.

A través de la red social X (antes Twitter), el empresario lagunero Maurice Collier, promotor de eventos deportivos, expresó su interés por adquirir al equipo Santos Laguna, citando al Presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri .

" Alejandro Irarragorri me encuentro en US y paso mucho tiempo en EU. Lo digo por el interés de platicar contigo ya que sé no estás en Mx. Si existe el remoto interés de vender al Club Santos Laguna, hay empresarios laguneros quienes tenemos interés de adquirirlo. Saludos cordiales ", dijo en un 'tuit'.

CAPTURA DE X.

Tras esto, Alejandro Irarragorri se pronunció mediante otro 'tuit' no sólo para decir que 'no tiene interés en vender al Santos Laguna', sino que también afirmó que Collier 'no tiene posibilidades de comprarlo'.

" Mauricio, mi interés en vender es tan remoto como tu comprensión de negocios relevantes. Si realmente tuvieras la posibilidad de comprar algo así, sabrías que este tipo de negociaciones no se hacen con declaraciones populistas, sino con seriedad, visión y respeto por la institución. Saludos cordiales ", dijo Irarragorri.

CAPTURA DE X.

Luego de esto el promotor de eventos deportivos contestó señalando la 'descalificación' que le hizo el otro a su propuesta, lo que dio pie a una serie de comentarios entre otros usuarios.

" No entiendo la descalificación personal. pero no pasa nada, no personal things. Yo nunca mencioné que tenia la posibilidad económica para la compra, pero si las relaciones y lo sabes bien. hables de seriedad, visión y respeto. Por Dios, eso lo perdiste hace tiempo. Date cuenta ".

CAPTURA DE X.

Minutos más tarde, Maurice Collier de la Marliere compartió un video para decirle a sus seguidores que 'no ataquen a Irarragorri', pero también resaltó que 'la descalificación que le hizo está demás', pues no entiende porqué lo ofende si 'él también ha hecho transacciones grandes a una empresa que es una de sus principales patrocinadores'.