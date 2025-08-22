Santos Laguna cae en la frontera ante Bravos; Juárez remontó en tres minutos

Santos se midió en calidad de visitante ante el conjunto fronterizo en busca de los tres puntos, misión que no fue posible luego de que Juárez lograra remontar el marcador en tres minutos.

Santos y Bravos fueron los encargados de abrir la jornada 6 del Apertura 2025, el conjunto verdiblanco viajó a Ciudad Juárez para medirse contra los fronterizos y sucumbieron a la derrota bajo un marcador de dos goles por uno, siendo Cristian Dájome el solitario anotador por parte de los Guerreros.

De esta manera, el club dirigido por Francisco Rodríguez descendió momentáneamente al décimo lugar de la tabla general con 6 unidades en su haber luego de dos victorias y cuatro derrotas.

Juárez anotó dos goles en tres minutos y dejó tendido en la lona a Santos

El partido daba su inicio y Santos Laguna se adelantó desde temprano en el partido, pues al minuto 11 una serie de cabezazos por parte de Aldo López y Bruno Barticciotto hicieron posible que Cristian Dájome emprendiera una carrera desde la media cancha hasta el arco que defiende Sebastián Jurado para anotar el primero de la noche en la frontera.

Si bien, Bravos tuvo más posesión del balón durante la parte inicial, la defensa de Santos era impenetrable con el 4-3-3 que mandó Francisco Rodríguez, asimismo, este fue el primer partido de Kevin Palacios como titular, quien hizo un buen partido tras generar peligro con velocidad y pases efectivos.

El buen juego que construyó Bravos en el primer tiempo se diluyó completamente en la mayoría del complemento, Santos se mostraba muy cómodo en la cancha y dominaba a un equipo de Juárez nublado y con falta de ideas en el campo.

Al minuto 48 el árbitro marcaba penal a favor de Bravos por una supuesta falta de Bruno Amione en el área, algo que descartó tras acudir al VAR.

Santos realizó dos cambios vitales al minuto 73, salieron Bruno Barticciotto y Kevin Palacios para dar entrada a Alberto Ocejo y Emmanuel Echeverría, a partir de aquí, esos Guerreros dominantes en todo el duelo se fueron apagando poco a poco.

Francisco Rodríguez decidió quedarse con la mínima ventaja y cambió el parado a una línea de cinco, provocando que las llegadas de Juárez fueran cada vez más peligrosas hasta que sucedió lo inevitable cuando se toman ese tipo de decisiones.

Juárez empató al minuto 89 con un cabezazo de Ángel Zaldívar imposible para Carlos Acevedo, no conformes, tres minutos después Denzell García remató desde el área chica tras un pase filtrado que la defensa santista no pudo evitar.

De esta manera, Santos dejó ir la ventaja y el buen juego construido por más de 80 minutos en un zarpazo de 180 segundos.

Se agregaron 11 minutos de compensación y Rodríguez Vílchez intentó remar contracorriente con tres cambios que hicieron nulo efecto en el campo, "Choco" Lozano, Salvador Mariscal y Diego Medina entraron al 98 solamente para ver en primera fila como su equipo caía, las decisiones y el daño ya estaban hechos, Santos no generó ningún tipo de peligro en la recta final del encuentro.

Juárez hizo 16 remates, 3 de ellos a puerta, mientras que Santos realizó 9 tiros, de los cuales también 3 fueron a portería; la posesión fue más para Juárez sobre todo al final del encuentro con un 59%, es decir, un 41% para los Guerreros.

El conjunto lagunero se preparará para su siguiente encuentro ante Tigres el próximo sábado 30 de agosto en su cancha y con su gente.