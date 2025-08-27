Saltillo recibe premio nacional por ser líder en competitividad

El alcalde Javier Díaz González, recibió el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales otorgado por la revista Alcaldes de México, ello, por las políticas públicas implementadas para mantener a Saltillo como la ciudad más competitiva del país.

Lo anterior, en el marco de la XV edición de dicho galardón, donde Javier Díaz destacó que el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, sumado al trabajo en equipo con universidades, trabajadores, sindicatos y empresarios, ha sido fundamental para consolidar a la capital como la más segura, competitiva, con mayor formalidad laboral y entre las ciudades con mayor calidad de vida.

Mencionó que al recibir este premio, se visibiliza el trabajo que se hace con honestidad y compromiso, además de reforzar la confianza ciudadana en sus gobiernos e impulsar la profesionalización de las administraciones municipales.

“Este reconocimiento confirma que Saltillo va por buen camino y además es el reflejo del trabajo que se realiza en Saltillo para mantener a la ciudad como la más competitiva del país, distinción avalada por el propio Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Hoy en la capital de Coahuila trabajamos en equipo gobierno, iniciativa privada y sociedad para tener resultados que, sin duda, mejoran la calidad de vida de las y los saltillenses”, destacó.

Resaltó que para fortalecer la competitividad, se trabaja en Saltillo con políticas públicas como la mejora de infraestructura social y urbana a través de los programas Aquí Andamos, Activa Tu Parque y Colonias al 100.

“Hemos caminado hacia un gobierno digital, la modernización administrativa e incorporación de tecnología en trámites y servicios con la página www.saltillofacil.gob.mx, el Chat Bot, la Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS), Trámite Exprés y el Visor Saltillo, todo para hacer más fácil al ciudadano realizar sus trámites o solicitar algún servicio y que no tengan que acudir hasta las instalaciones”, refirió.

Precisó que la seguridad es prioridad de prioridades, por lo que mantiene a Saltillo como la capital más segura de México de acuerdo al Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI), además de invertir 86.5 millones de pesos en patrullas, cámaras, drones y casetas.

“Contamos con la Red de Seguridad Ciudadana integrada por 123 mil ciudadanos; nuestra policía municipal se ubica en el top 5 nacional en efectividad y nuestro modelo ha sido replicado por otros municipios”, comentó.

Afirmó que también la reingeniería del sistema de movilidad en Saltillo a través del programa de transporte público “Aquí Vamos Gratis” y la intervención en diferentes cruceros críticos de la ciudad, con lo que se ha logrado que las y los ciudadanos pasen más tiempo con la familia y menos tiempo en el tráfico.

En el tema de servicios públicos suficientes y de calidad, advirtió que la administración responsable del agua y la tecnología e innovación en la reducción de pérdidas con Manchas, primer perro detector de fugas de agua en México, el gas trazador y la detección satelital de fugas.

Puntualizó que los programas sociales que mejoran la calidad de vida de las y los saltillenses como Amor en Movimiento, operado por el DIF Saltillo; la entrega de aparatos ortopédicos, auditivos y visuales, programas de cirugías y alimentos, así como el fortalecimiento de centros comunitarios.

“Todo esto ha sido posible gracias a que la ciudadanía se involucra en las políticas públicas, como con la construcción del Plan Municipal de Desarrollo a través de mesas de trabajo, consulta digital y foros ciudadanos; con el Presupuesto Participativo, las y los ciudadanos decidirán en qué aplicar el recurso en su sector; y en el programa Activa Tu Parque tenemos la participación de la iniciativa privada”, señaló.

Añadió que se trabaja en el diseño participativo en obras emblemáticas como la Alameda Zaragoza; se cuenta con más de 20 consejos y comités ciudadanos activos; la red de seguridad vía WhatsApp con más de 580 grupos; así como los Chat Bots y plataformas digitales con atención 24/7.

“Al implementar todas estas soluciones innovadoras se incrementa la eficiencia en la prestación de servicios y realización de trámites, facilita la trazabilidad y mejora de procesos y mejora la confianza ciudadana. Con el trabajo coordinado entre los gobiernos municipal y estatal con la población, se hace más eficiente y acertada la administración de los recursos públicos, traducido todo en el tema de la competitividad”, subrayó.

Afirmó que a la par de todo ello, se siguen llevando programas y obras sociales a las colonias y ejidos, como acciones de pavimentación, bacheo, agua potable, alumbrado público, mantenimiento de plazas, espacios públicos, entre otras.

Cabe destacar que la revista Alcaldes de México premia desde hace 15 años las buenas prácticas de gobiernos municipales y estatales, de todos los partidos políticos, todos los tamaños y todas las regiones del país, que han tenido un desempeño destacado en alguna área de su administración, a través de un Consejo Editorial integrado por especialistas de alto perfil que garantizan la imparcialidad.