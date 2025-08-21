Saldo blanco tras concierto de Shakira

Con miles de voces coreando sus canciones, el concierto de Shakira en el Territorio Santos Modelo se vivió en un ambiente de alegría y tranquilidad, luego de que las autoridades reportaran saldo blanco tras el evento.

Las familias laguneras pudieron disfrutar sin contratiempos del espectáculo de la cantante colombiana, gracias a un operativo de seguridad que se desplegó desde la tarde del miércoles con la participación de 390 elementos de la Policía Municipal, Grupo de Reacción Torreón y cadetes de la Academia.

Los asistentes destacaron que, desde su llegada, el recorrido hacia el estadio se sintió seguro. Se colocaron filtros de revisión y puntos de control en accesos estratégicos como La Nogalera, La Cuchilla y la carretera Torreón–San Pedro, además de reforzar las entradas desde Gómez Palacio.

“Todo estuvo muy bien organizado, vimos patrullas, agentes y hasta drones vigilando. Eso nos dio confianza para venir con los niños”, comentó la señora María Fernanda, quien acudió en familia al concierto.

El operativo incluyó agentes motorizados, seguridad peatonal en los alrededores y presencia en gradas, baños, cancha y túneles de acceso, además de un Centro de Monitoreo conectado al C2, donde participaron Protección Civil, Bomberos, Tránsito y Vialidad, Policía Estatal, Fiscalía y personal del TSM.

Incluso se sumaron binomios caninos del escuadrón K-9, patrullajes aéreos con drones y vigilancia perimetral, lo que permitió que el espectáculo se desarrollara sin incidentes.

Al concluir el evento, autoridades municipales destacaron la coordinación entre corporaciones y agradecieron el comportamiento de los asistentes, que contribuyó a mantener un ambiente seguro y familiar.

“Lo mejor fue que pudimos disfrutar tranquilos, todo estuvo muy bien cuidado”, expresó Diego, joven lagunero que asistió al concierto.

Con música, luces y un operativo efectivo, la noche cerró con saldo blanco, dejando una experiencia positiva tanto para la ciudadanía como para quienes participaron en el despliegue de seguridad.