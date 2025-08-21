Shakira brilla y conquista al público lagunero en un concierto inolvidable

Hace 34 años, la colombiana Shakira Isabel Mebarak Ripoll vivía una realidad muy distinta a la actual. Su álbum debut Magia vendió menos de 2,000 copias; este miércoles 20 de agosto por la tarde, la vida le regaló cifras distintas.

Ayer conquistó América al completar 51 conciertos con todas las entradas agotadas de su gira mundial Las mujeres ya no lloran, a los cuales han asistido más de 2.5 millones de personas (más de un millón en México) y se consolida como el tour latino más grande de 2025, informó la agencia EFE.

No obstante, los números de este tour siguen creciendo con cada nuevo show, y la noche de este mismo día se sumaron miles de laguneros al récord que ostenta Shakira, con el concierto que ofreció en el Estadio Corona, ubicado en el Territorio Santos Modelo (TSM).

Desde que se anunció la presentación de "La loba" existía la intuición de que congregaría a miles de personas de la Comarca Lagunera y de zonas aledañas. Esa corazonada se cumplió.

Shakira no había venido a Torreón, Coahuila, desde mayo de 2007, por lo cual la expectativa para verla era grande. Hubo fans que no se resistieron al llamado de la alfa de la manada y desde las primeras horas del día aguardaban para ser de los primeros en ingresar al recinto.

El “aullido” de “La loba” fue escuchado por chicos y grandes. Admiradores de la Shakira de "los pies descalzos" se mezclaron con los que siguen a la mujer que “ya no llora” pero sí factura.

Entre la multitud, destacó Erika, una fan de hueso colorado, quien junto a su hijo Lalo y su hermana Ilda, asiste a cada concierto que ofrece la oriunda de Barranquilla, Colombia, en la República Mexicana. Esta admiradora lagunera no pudo ocultar su orgullo de haber crecido a un lado de su artista favorita y verla convertirse en la leyenda viva que es hoy.

EL MOMENTO MÁS ESPERADO

A las 19:50, mientras la multitud terminaba de acomodarse en sus asientos, se apagaron las luces.

El preludio de este show de talla mundial comenzó a las 20:11 horas cuando un video anunció la salida de Pitbull.

A las 20:13 apareció en el escenario junto a varias bailarinas. La fiesta apenas iniciaba y el cantante no quería que parara, así que deleitó con Don't stop the party.

"Quiero empezar esta noche diciéndole a Torreón que muchas gracias por la oportunidad, gracias a Shakira. Esta noche vamos a bailar, a disfrutar", dijo.

Le siguieron melodías como Hotel room service, I like it, Gasolina, Timber y Give me everything.

Su participación terminó a las 20:47 horas. A las 21:29 horas se apagaron las luces de nuevo.

Junto a decenas de laguneros la estrella más esperada de la noche hizo su entrada triunfal a las 21:41 horas.

Empezó con La fuerte, Girl like me y en Las de la intuición quienes traían su peluca de color morado aprovecharon para grabar TikToks. Continuó con Estoy aquí.

"Buenas noches Torreón, muchísimas gracias por estar aquí. Soy muy feliz de verlos", fueron sus primeras palabras hacia su ferviente público. Deleitó con Empire, no sólo dando muestra de su talento bilingüe, también de lo bien que toca la guitarra.

"El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer", dice su canción Inevitable, la cual quedó muy acorde a esta noche, debido a que la lluvia que se presentó previo a su concierto cesó en el inicio de este.

A través de una interpretación visceral y dramática, interpretó Te felicito.

A pesar de que en Don't Bother indicó que ella misma no se escuchaba por un aparente problema técnico, dio lo mejor en su interpretación.

El momento más emocional fue con Acróstico, porque nada se compara con el amor de una madre. Sus hijos tuvieron una participación especial a través de un video.

No faltaron sus colaboraciones emblemáticas como TQG (Karol G); Copa Vacía, (con Manuel Turizo); La bicicleta, (con Carlos Vives); La tortura (con Alejandro Sanz) y Chantaje (con Maluma).

Como si fuera un efecto espejo, "Shaki" hizo mover a todos las caderas con Hips Don't Lie.

Shakira, como millones de seres humanos, ha transitado por las cinco etapas del amor: enamoramiento, inicio de la relación, desilusión, amor real y transformación. Esta última ha hecho eco recientemente. Como ave fénix resurgió de entre las cenizas y sublimó el dolor haciendo nueva música, o sea: facturando.

Ha demostrado que puede "reemplazar palabras por miradas" (Antología), vivir las emociones con plenitud y que "se pasa rico soltera" (Soltera).

Es una mujer imparable. Su energía fue palpable y se transmitió en cada rincón del estadio. Su danza del vientre o belly dance hipnotizó a todos. Durante todo el show, se adueñó de los sentidos de vista y oído de todo aquel que decidió pasar el “ombligo de la semana” con ella.

Después de 24 años de haber lanzando Suerte (Whenever, Wherever) la letra cobró un sentido diferente esta noche. Ahora los fans pueden decir que "suerte es haberla conocido" y que con la colombiana "celebran y sufren todo, sus alegrías y sus males".Asimismo, el ambiente se prestó para un himno con la canción oficial de la Copa Mundial de Futbol de 2010, Waka Waka (This Time For Africa).

En este show sus fans no solo cantaron, también tomaron nota cuando se mostraron Los 10 mandamientos de las lobas. El público conoció a Isabel, un arquetipo de una loba, la cual Shakira ha declarado que es “mujer guerrera, madre protectora y la amiga leal que no abandona jamás a su manada”. De esta manera, hicieron catarsis y se llevaron nuevas lecciones a casa

Cuando el reloj marcó las 23:40 horas terminó el concierto. Los fuegos artificiales cerraron con broche de oro la velada.