¿Ricardo Salinas Pliego buscará ser candidato presidencial para el 2030?, esto dijo el empresario

Ricardo Salinas Pliego ha vuelto a causar revuelo en redes sociales, luego de compartir que tendría aspiraciones a ser candidato presidencial para 2030, al ser cuestionado en una entrevista.

La revelación del empresario se dio en una conversación que sostuvo con el periodista Alberto Garza para Código Magenta, quien en un momento de la entrevista le comentó al dueño de Grupo Salinas: -“Se ha comenzado a mencionar que eres, serías o podrías ser una opción de candidato presidencial para el 2030”.

Ante lo que el dueño de TV Azteca, Banco Azteca y Electra respondió:

“No es algo que yo esté buscando activamente porque mi vocación es distinta, pero también al mismo tiempo digo, si no hacemos algo por el futuro de nuestro país, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros bisnietos nos van a reclamar […] Y si es necesario, pues haré lo que sea necesario”,

Sin embargo, Salinas Pliego también señaló que no está seguro de que existan las condiciones para que pueda ser un candidato ganador.

Más allá de una posible incursión en la política mexicana, el empresario de 69 años también reflexionó sobre la situación del país, comentando que esta no ha mejorado en comparación con el pasado. Y que se necesita un estado que garantice la seguridad.

“El estado debe ser capaz de controlar la violencia” señaló, para luego poner de ejemplo, al presidente Nayib Bukele, quien cataloga a las bandas violentas como organizaciones terroristas y decretó 40 años de cárcel para toda persona que pertenezca a una.

Con respecto a una posible intervención de Estados Unidos en México, Salinas Pliego señaló la propuesta de indigna, pues el problema de los cárteles en México es un problema que debe ser resuelto por las autoridades del país.

