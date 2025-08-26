Nacional Gerardo Noroña Ismael 'El Mayo' Zambada Claudia Sheinbaum Extorsiones Julio César Chávez Jr.

Ricardo Salinas Pliego

¿Ricardo Salinas Pliego buscará ser candidato presidencial para el 2030?, esto dijo el empresario

En entrevista, Salinas Pliego habló sobre la posibilidad de buscar ser candidato presidencial en 2030 y los retos que ve para México.

El empresario mexicano Salinas Pliego habló en entrevista sobre el país y su posible incursión en la política mexicana. [Especial]

El empresario mexicano Salinas Pliego habló en entrevista sobre el país y su posible incursión en la política mexicana. [Especial]

EL SIGLO DE TORREÓN

Ricardo Salinas Pliego ha vuelto a causar revuelo en redes sociales, luego de compartir que tendría aspiraciones a ser candidato presidencial para 2030, al ser cuestionado en una entrevista.

La revelación del empresario se dio en una conversación que sostuvo con el periodista Alberto Garza para Código Magenta, quien en un momento de la entrevista le comentó al dueño de Grupo Salinas: -“Se ha comenzado a mencionar que eres, serías o podrías ser una opción de candidato presidencial para el 2030”.

Ante lo que el dueño de TV Azteca, Banco Azteca y Electra respondió:

“No es algo que yo esté buscando activamente porque mi vocación es distinta, pero también al mismo tiempo digo, si no hacemos algo por el futuro de nuestro país, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros bisnietos nos van a reclamar […] Y si es necesario, pues haré lo que sea necesario”, 



Sin embargo, Salinas Pliego también señaló que no está seguro de que existan las condiciones para que pueda ser un candidato ganador.



Más allá de una posible incursión en la política mexicana, el empresario de 69 años también reflexionó sobre la situación del país, comentando que esta no ha mejorado en comparación con el pasado. Y que se necesita un estado que garantice la seguridad.


Gobierno acusa a Ricardo Salinas Pliego de frenar pago de impuestos desde hace 16 años
VER TAMBIÉN Gobierno acusa a Ricardo Salinas Pliego de frenar pago de impuestos desde hace 16 años
El Gobierno de México señala un 'modus operandi' para evadir el pago de impuestos; el empresario ironiza también sobre bancos mexicanos acusados por EUA de lavado de dinero

“El estado debe ser capaz de controlar la violencia” señaló, para luego poner de ejemplo, al presidente Nayib Bukele, quien cataloga a las bandas violentas como organizaciones terroristas y decretó 40 años de cárcel para toda persona que pertenezca a una. 


Con respecto a una posible intervención de Estados Unidos en México, Salinas Pliego señaló la propuesta de indigna, pues el problema de los cárteles en México es un problema que debe ser resuelto por las autoridades del país.

Salinas Pliego responde a señalamientos de Sheinbaum
VER TAMBIÉN Salinas Pliego responde a señalamientos de Sheinbaum


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Ricardo Salinas Pliego Grupo Salinas Candidatura presidencial 2030

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
El empresario mexicano Salinas Pliego habló en entrevista sobre el país y su posible incursión en la política mexicana. [Especial]


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409378

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx