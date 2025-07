Salinas Pliego responde a señalamientos de Sheinbaum

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara actitudes misóginas y machistas del empresario Ricardo Salinas Pliego en contra de Sabina Berman, Denise Dresser y Vanessa Romero, el dueño de Tv Azteca respondió a las críticas con un mensaje en redes sociales.

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas rechazó las acusaciones y contraatacó, acusando al gobierno federal de incurrir en "abusos de poder, insultos y linchamientos públicos".

"Presidente Sheinbaum: Hoy me obliga de nuevo a responderle, de presidente a presidente. No es nuevo que su administración me use como distractor. Sin embargo, sus recientes declaraciones apoyando a tres "escritoras" —financiadas por su gobierno y dedicadas a difamarme— me obligan a responder: ¿usted sólo se solidariza con quienes están de su lado?", aseveró.

Aunado a ello, lanzó una serie de preguntas: "¿Por qué permite que se me llame "oligarca", "delincuente", "evasor", "corrupto", etc, sin pruebas, mientras les exige desesperadamente evidencia a quienes acusan al gobierno anterior y al suyo de complicidad con el crimen organizado? ¿Es justo que, desde el Ejecutivo, se dé línea a la Suprema Corte para que se me persiga por consigna política? ¿Por ser hombre debo tolerar abusos de poder, insultos y linchamientos públicos?".

En tanto, enfatizó: "Sus prioridades están equivocadas. Mientras usted defiende a quienes me atacan, México enfrenta crisis graves: Crecimiento del narcotráfico, contrabando y robo de combustible. Desmantelamiento institucional y una economía debilitada por el derroche. Esta semana, tres niñas fueron asesinadas, incluida una de 13 años desmembrada. ¿Dónde está su indignación feminista?".

Finalmente, mediante tres puntos, el magnate hizo un "llamado claro":

1. Deje de perseguir a ciudadanos que trabajamos, pagamos impuestos y generamos empleos.

2. Enfóquese en resolver los verdaderos problemas del país, no en campañas de odio.

3. Solidarízate con las familias de las víctimas y actúe contra la violencia. No se trata de mí. Se trata de las libertades de todos.

¿Qué dijo Salinas Pliego sobre Sabina Berman, Denise Dresser y Vanessa Romero?

El pasado 8 de julio surgió una nueva polémica en redes sociales, luego de que Ricardo Salinas Pliego respondiera a críticas de varias mujeres, asegurando que era objeto de ataques.

En su defensa, el empresario lanzó diversos calificativos contra Sabina Berman, Denise Dresser y Vanessa Romero. considerados misóginos, como "ultrafeministas", "bruja", "nalgas prontas", "textoservidoras", "perras" y "marrana", entre otros.