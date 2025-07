Ricardo Mejía Berdeja responde a Gerardo Aguado tras acusaciones

El legislador del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, ha respondido a las acusaciones hechas por El Diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Gerardo Aguado.

Aguado denunció a Mejía por crimen organizado y omisiones graves durante su gestión como subsecretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

“Si bien reconocemos los esfuerzos recientes de la Presidenta de la República y del Secretario de Seguridad por corregir el rumbo, ya que es muy claro que lo que heredaron de la pasada administración federal está podrido desde la raíz, nos encontramos con un legado nefasto: violencia, impunidad y penetración del crimen organizado”, afirmó Aguado.

El diputado señaló que el PAN notificará a la Embajada de Estados Unidos, al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional, con el fin de que se tomen en cuenta los antecedentes y se dé seguimiento internacional al caso.

Asimismo, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) que garanticen que ni Mejía ni su partido utilicen recursos de origen ilícito en procesos electorales.

Respuesta de Mejía a Aguado

Hace unos minutos, Mejía Berdeja acudió a sus redes sociales para publicar un video donde da su respuesta sobre las acusaciones que se están haciendo en su contra. “Me atacan porque soy el verdadero opositor que no se arrodilla, el que no se vende, el que ruge por la gente, no por un hueso”, es lo que dice una parte de la descripción del video del político.