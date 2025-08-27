Respalda alcalde de Torreón a la Policía Municipal por el trabajo realizado

El alcalde, Román Alberto Cepeda González manifestó su respaldo a la Policía Municipal, que a través de la coordinación con las corporaciones de otros órdenes de gobierno ha contribuido a mantener a Torreón entre las ciudades más seguras del país.

Durante la trigésima segunda reunión semanal de seguridad, el edil resaltó que la corporación actúa en coordinación y alineada a las políticas públicas del gobernador, Manolo Jiménez Salinas para preservar la paz y tranquilidad.

VER TAMBIÉN Da Manolo Jiménez apoyo a extorsionados en La Laguna de Durango

Denuncias contra CATEM en La Laguna de Durango serán escuchadas por la federación

Cepeda González reiteró que la seguridad de los torreonenses es primordial en su administración y garantizó que seguirá la inversión en inteligencia, equipamiento, capacitación y parque vehicular.

Agregó que los elementos de la Dirección de Seguridad Pública cuentan con su respaldo para el desempeño de su labor diaria y al trabajo que realizan de manera conjunta con las corporaciones de otros órdenes de gobierno, y gracias al cual se obtuvo saldo blanco en los eventos presentados en la ciudad la semana anterior.

Sobre la actividad deportiva que está programada para la semana en curso, como el juego del Santos- Tigres, y de beisbol, el presidente municipal pidió que se atienda el tema de seguridad y orden de la misma forma, a fin de que transcurran también con paz social.

Disminuyen robos en general

Referente al índice semanal de incidencia delictiva, el comisario Alfredo Flores Originales, director de la Policía de Torreón dio a conocer que del 19 al 24 de este mes se redujo el índice delictivo en el rubro de robo a casa- habitación, con 10 eventos; a vehículo con violencia, con cero eventos y a transporte público colectivo, con cero eventos.

La corporación practicó 120 detenciones que fueron remitidas al Ministerio Público y 111 al Juez Calificador, mientras que el Grupo de Reacción Torreón realizó 17 detenciones relacionadas con la posesión de narcóticos.

Además, el comisario Flores destacó la apertura del área de atención psicológica para mujeres elementos de la corporación de Seguridad Pública, a fin de que cuenten con un espacio donde puedan tratar situaciones en las que se sientan vulnerables.

También mencionó que más del 50 por ciento de las detenciones son resultado de la efectividad de la videovigilancia y monitoreo.