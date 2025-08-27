Da MJS apoyo a extorsionados

Torreón Torreón DESAPARECIDOS IMSS Reforma Electoral Sistema vial Abastos-Independencia

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas informó que empresarios y comerciantes de esta entidad solicitaron protección tras señalar a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) de actos de extorsión por la actividad que ejercen en La Laguna de Durango, la cual ya se les brinda con el apoyo del gobierno federal, con quien además se abrió una línea telefónica directa para hacer las denuncias correspondientes.

Aseguró que en Coahuila se da todo el apoyo y respaldo de las instituciones y reiteró que no se permitirán esas prácticas, por lo que se seguirá trabajando en el blindaje de la seguridad. A raíz de la denuncia pública y el desplegado que firmaron unas 19 organizaciones de productores, comerciantes y empresarios de la región, se abrió una línea telefónica para denuncias, pues es sabido que muchos afectados tienen miedo a represalias, dijo el gobernador.

Agregó que ya también hay líneas de investigación desde la presidencia de la República, pues a la misma presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, les ha llegado información de primera mano sobre casos específicos.

En el ámbito local, la Fiscalía General del Estado ha hecho lo propio para habilitar canales de comunicación y de denuncia.

Jiménez Salinas reconoció la valentía de quienes han alzado la voz ante estos hechos, pero reconoció que es un tema delicado en el que se les debe dar toda la protección mientras se realizan las investigaciones, y aseguró que también hay coordinación con el gobernador de Durango, Esteban Villegas para atender el problema.


Sobre la iniciativa que a nivel legislativo se empezará a discutir, y que va encaminada a sancionar las extorsiones, el mandatario de Coahuila dijo que esto surge de una situación que se está dando en varios estados del país, y que a raíz de la estrategia fallida de "abrazos no balazos" del gobierno federal anterior, creció como espuma el control de los grupos delincuenciales en muchos de los municipios de México.


Sobre las recientes declaraciones del líder nacional de la CATEM, Pedro Haces, quien acusó a los gobernadores de Coahuila y Durango de hacer campaña negra en su contra por el tema de las extorsiones, Manolo Jiménez consideró que sólo se busca desviar la atención y convertir el tema de seguridad y de calidad de vida en uno político partidista, lo cual es una "gran irresponsabilidad".


El dirigente señaló además que son los únicos gobernadores priistas que quedan en el país, lo que de algún modo también respaldó el senador morenista Ricardo Monreal, quien consideró que hay una disputa entre los dos mandatarios a la agrupación "porque el PRI favoreció mucho a una organización obrera y la llegada de otra organización siempre genera desencuentros".


               
               


               

               
               

               
               
               
