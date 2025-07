Reprogramarán toma de rayos X, TAC y tomografías en Hospital General de Piedras Negras

Luego de la fuga de agua en el interior del Hospital General “Dr. Salvador Chavarría Sánchez” de Piedras Negras, mientras se realizaban trabajos de sustitución de tubería vieja durante la noche del martes; este miércoles se suspendió la toma de rayos X, TAC y tomografías, pues se revisará el equipo correspondiente.

Situación por lo que se cambiarán las citas de los pacientes a quienes se les programó para este miércoles, algunos de los estudios médicos mencionados, pues el proveedor los aparatos habrá de revisarlos; informó Ashanty Gutiérrez Ballesteros, administradora del nosocomio.

Precisó que ya se tenía un mes trabajando en la instalación de una nueva tubería, para reponer 104 metros de tubería antigua, refiriendo que durante la noche del martes, al momento de hacer la interconexión, al cambiar de una tubería a otra; se tuvo un desliz de la misma.

Puntualizó que la fuga se registró en el área de la consulta externa, además de referir que los mencionados trabajos se realizan durante la noche, precisamente para evitar alguna molestia a la población que acude al nosocomio; siendo la noche cuando no hay pacientes ni trabajadores en dicha zona.

"No, el equipo no se dañó. Ahorita se van a hacer una revisión, que tienen que hacerse por protocolo se tienen apagados todos los aparatos, pero a como se vio toda la situación, queremos pensar que no se dañaron", fue lo que manifestó la administradora del Hospital General de Piedras Negras.

Gutiérrez Ballesteros estableció que cuando se tiene conocimiento de que se registrarán tormentas eléctricas, tal y como sucedió la noche del martes, se apagan los mencionados aparados. Aun así, se tiene que realizar una revisión de protocolo de los equipos por parte de los proveedores de estos.

"Por lo pronto, se va a reagendar todo y por no querer arriesgarlos, se suspendió el tomar los estudios", indicó la funcionaria estatal. Además de referir que, durante las noches, no se dejó de prestar servicio y señaló que el personal apoyó en la limpieza, así como de otras personas, incluyendo familiares de los pacientes.