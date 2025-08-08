Torreón Transporte público Torreón Agua Saludable Coahuila UJED

Reportes de baches se duplican tras lluvias y SIMV refuerza atención en Torreón

MARÍA ELENA HOLGUÍN

El Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) mantiene la atención a los reportes de baches que se duplicaron desde las pasadas lluvias, con un periodo de respuesta entre 24 y 48 horas, a través de la plataforma SIEMPRE 3.0 que opera con el servicio 073 y una línea de WhatsApp a cargo de la Dirección de Atención Ciudadana.

El titular del SIMV, Víctor Navarro Arratia dijo que a través de este mecanismo, el ciudadano que presenta algún reporte recibe en su celular las fotografías o videos con la reparación solicitada, por lo que exhortó a la ciudadanía a utilizarlo para dar a conocer los baches afuera de sus casas, camino a la escuela o el trabajo.

Entre junio y julio se recibieron 994 reportes, de los cuales 760 ya fueron atendidos y el resto siguen en proceso.

Debido a que estas deficiencias se incrementaron con las pasadas lluvias, se mantiene la atención con 20 cuadrillas, tras haber duplicado el recurso humano que generalmente se compone de 10 cuadrillas a cargo del SIMV.

Víctor Navarro indicó que en lo que va de este año, se llevan aplicados 91 mil metros cuadrados de material en bacheo, lo cual equivale a la reparación de 45 mil baches.


“Estamos resolviendo esta contingencia de baches, sé que todavía nos faltan algunas partes por atender, las cuadrillas estarán ahí hasta cubrir al cien por ciento”, aseguró, al señalar que aunque el sector poniente se vio más afectado por las lluvias, se trabajó primero en vialidades principales.


Además, con la finalidad de garantizar un mayor periodo de utilidad en los trabajos realizados, se ha mejorado la calidad de los materiales.


“Estamos bacheando en frío y en caliente y con microcarpeta, que es otro método, pues funciona como impermeabilizante que ayuda a que cuando llueve no vuelvan a brotar”, según explicó.


El organismo también trabaja en colaboración con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón para hacer las reparaciones necesarias en el pavimento tras haberse corregido fugas de agua.



