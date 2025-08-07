Reporteros protagonizan incómodo momento en entrevista con Joaquín Cosío | VIDEO

El nombre del actor nayaritense, Joaquín Cosío, hizo eco recientemente en redes sociales, tras difundirse una entrevista en la que vivió un incómodo momento con los reporteros que lo estaban abordando.

Ocurrió en Veracruz, donde reporteros de un medio local, se encontraban entrevistando al actor en una cafetería.

Fue a través por un video difundido en redes sociales que el hecho se hizo de conocimiento público, generando varias reacciones y críticas contra los reporteros.

Y es que durante la entrevista, una de las reporteras llamó 'Alejandro' al actor, creyendo que ese era su nombre.

"No soy Alejandro. No sabe ni cómo me llamo", contestó el actor a las palabras de la reportera.

De inmediato el otro reportero dijo que se llamaba 'Cochiloco' y que así lo conocían, haciendo referencia al personaje que interpretó en la cinta mexicana de El Infierno.

"A ver es una entrevista y no saben ni cómo me llamo", espetó el actor con cierta gracia.

En su defensa, la reportera dijo que ella 'había visto todas sus películas y que es alguien famosísimo'.

Finalmente, ambos comunicadores ofrecieron una disculpa al actor, diciéndole que lo conocían más por sus personajes de las películas, aunque podía notarse una visible incomodidad en el rostro de Cosío .

Tras llegar el momento a redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar, así como las burlas y críticas contra los encargados del medio para el que estaban realizando la entrevista.