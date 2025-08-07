Espectáculos La Casa de los Famosos 2025 La Casa de los Famosos México PELICULAS Famosos Ninel Conde

El nuevo look del Capi Pérez desata rumores sobre su salud

El conductor apareció más delgado, rapado y con un estilo muy distinto, lo que preocupó a algunos fans y desató bromas que él mismo compartió con humor

En medio de sus múltiples proyectos, el Capi Pérez volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez no fue por un chiste ni por algún sketch televisivo. Un video reciente que publicó en Instagram bastó para desatar una ola de comentarios divididos: mientras unos aplauden su estilo renovado, otros se alarmaron por su aspecto físico.

En las imágenes, el conductor de Venga la Alegría y La Resolana aparece dentro de los foros de grabación con un look completamente diferente: rapado, con bigote, lentes y varios accesorios que no pasaron desapercibidos. Pero lo que más llamó la atención fue su apariencia general. Capi luce visiblemente más delgado, lo que generó inquietud sobre su salud entre varios seguidores.

Los comentarios no tardaron en llegar. Algunos fans lo compararon con personajes de películas, otros le preguntaron directamente si se encontraba bien. Entre los mensajes más virales, se leían frases como:

    

  • “¿De qué anexo es la cuenta?”
    • 

  • “Mi vecino se veía igual y al mes murió por el criko”
    • 

  • “Así se ven los Pedrosos en mi colonia”
    • 

  • “Coqueto, nunca te han dicho que eres un tazo dorado”
    • 



Fiel a su estilo, el Capi no se tomó a pecho las críticas. Al contrario, recopiló varios de estos comentarios en otro video que subió a Instagram, acompañado de la frase: “No se les puede compartir nada”, dejando claro que mantiene el sentido del humor intacto.


Finalmente, y para calmar las especulaciones, reveló que el cambio de look fue idea de su esposa, quien se encargó de raparlo. A pesar de las bromas y el debate, muchos de sus seguidores agradecieron que hablara abiertamente sobre el tema, aunque otros aún esperan que aclare si el cambio obedece solo a una transformación estética o hay algo más detrás.


               
               


               

               
               

               
               
               
