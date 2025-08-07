Espectáculos La Casa de los Famosos 2025 La Casa de los Famosos México PELICULAS Famosos Ninel Conde

Wendy Guevara

Wendy Guevara le revela a Adela Micha que sigue siendo víctima de fuerte extorsión | Video

La influencer relata entre lágrimas cómo los ladrones han difundido sus videos íntimos y la amenazan para obtener más dinero

Wendy Guevara le revela a Adela Micha que sigue siendo víctima de fuerte extorsión | Video

Wendy Guevara le revela a Adela Micha que sigue siendo víctima de fuerte extorsión | Video

EL SIGLO

Wendy Guevara habló por primera vez a fondo sobre el violento episodio que ha marcado sus últimas semanas: el asalto que sufrió recientemente y que derivó en la filtración de videos íntimos almacenados en su celular. En una entrevista con Adela Micha, la ganadora de La Casa de los Famosos México explicó que los delincuentes no solo se llevaron su dispositivo móvil, sino que también comenzaron a extorsionarla al descubrir información bancaria y personal.

“Se dieron cuenta de que yo tenía todavía una cantidad en el banco y me decían: ‘Depósitame, ya sabemos dónde vives y te vamos a hacer esto y lo otro’”, contó visiblemente afectada. Guevara accedió a transferir el dinero que tenía en su cuenta, pero las amenazas continuaron. Los extorsionadores encontraron en sus mensajes los detalles de los próximos pagos que recibiría por sus colaboraciones, y han utilizado esa información para presionarla con gritos, amenazas y manipulación psicológica.

Uno de los golpes más duros para Wendy ha sido que los videos íntimos comenzaron a circular entre personas cercanas, incluyendo a su madre. “Me da mucha pena porque son cosas que no quiero que mi mamá vea. Lo que me puede es el muchacho, porque él tiene su vida… yo como quiera, pero me importaba el chico. Hablé con él y me dijo: ‘No te preocupes, tú sal adelante’”, expresó.

Wendy también lamentó la forma en que ha sido objeto de burlas en redes sociales: “Ni modo, Wendy se cayó, revuélquenla más para que nos dé más risa. La gente entra a internet a gozar”. Aun así, reconoció que decidió hablar del tema buscando apoyo y orientación, motivo por el cual ella y su manager contactaron a Adela Micha en primer lugar.


Otro punto que aclaró es que ni Paola Suárez ni Vanessa Labios 4K, quienes también fueron víctimas del asalto, filtraron la noticia a la prensa, lo cual les resulta desconcertante.


La influencer cerró con un mensaje contundente: “Espero de verdad... yo no le deseo nada a nadie, pero todos tenemos familia. Cuando te burlas y juzgas, ahí vas a sentir. Mi papá me escribió, me dijo que me quiere mucho y que no le importa lo que haya pasado, que él no va a ver el video y que sabe lo que soy: una mujer trabajadora. No me da pena, pero no quiero normalizar esto”.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Wendy Guevara video de weny guevara extorsión

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Wendy Guevara le revela a Adela Micha que sigue siendo víctima de fuerte extorsión | Video


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404697

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx