Wendy Guevara le revela a Adela Micha que sigue siendo víctima de fuerte extorsión | Video

Wendy Guevara habló por primera vez a fondo sobre el violento episodio que ha marcado sus últimas semanas: el asalto que sufrió recientemente y que derivó en la filtración de videos íntimos almacenados en su celular. En una entrevista con Adela Micha, la ganadora de La Casa de los Famosos México explicó que los delincuentes no solo se llevaron su dispositivo móvil, sino que también comenzaron a extorsionarla al descubrir información bancaria y personal.

“Se dieron cuenta de que yo tenía todavía una cantidad en el banco y me decían: ‘Depósitame, ya sabemos dónde vives y te vamos a hacer esto y lo otro’”, contó visiblemente afectada. Guevara accedió a transferir el dinero que tenía en su cuenta, pero las amenazas continuaron. Los extorsionadores encontraron en sus mensajes los detalles de los próximos pagos que recibiría por sus colaboraciones, y han utilizado esa información para presionarla con gritos, amenazas y manipulación psicológica.

Uno de los golpes más duros para Wendy ha sido que los videos íntimos comenzaron a circular entre personas cercanas, incluyendo a su madre. “Me da mucha pena porque son cosas que no quiero que mi mamá vea. Lo que me puede es el muchacho, porque él tiene su vida… yo como quiera, pero me importaba el chico. Hablé con él y me dijo: ‘No te preocupes, tú sal adelante’”, expresó.

Wendy también lamentó la forma en que ha sido objeto de burlas en redes sociales: “Ni modo, Wendy se cayó, revuélquenla más para que nos dé más risa. La gente entra a internet a gozar”. Aun así, reconoció que decidió hablar del tema buscando apoyo y orientación, motivo por el cual ella y su manager contactaron a Adela Micha en primer lugar.

Otro punto que aclaró es que ni Paola Suárez ni Vanessa Labios 4K, quienes también fueron víctimas del asalto, filtraron la noticia a la prensa, lo cual les resulta desconcertante.

La influencer cerró con un mensaje contundente: “Espero de verdad... yo no le deseo nada a nadie, pero todos tenemos familia. Cuando te burlas y juzgas, ahí vas a sentir. Mi papá me escribió, me dijo que me quiere mucho y que no le importa lo que haya pasado, que él no va a ver el video y que sabe lo que soy: una mujer trabajadora. No me da pena, pero no quiero normalizar esto”.