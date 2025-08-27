Reportan caída del 20% en combustibles en Monclova

Coahuila desaparecidos EMPLEOS Monclova AHMSA SALTILLO

SERGIO RODRÍGUEZ

El director de Grupo Lazalde, Ricardo Lazalde, informó que la distribución de combustibles en Monclova ha disminuido alrededor de un 20 por ciento durante los últimos dos años.

El empresario explicó que la reducción en el consumo se relaciona directamente con la crisis económica derivada de la situación en Altos Hornos de México (AHMSA), que ha impactado de manera significativa en la actividad comercial y laboral de la región centro de Coahuila.

“Sí hemos resentido un poco la baja en la distribución, fácil un veinte por ciento. Esto por la situación económica de AHMSA y la apertura de más estaciones”, declaró.

Lazalde destacó que además del declive en la demanda, la instalación de nuevas gasolineras en Monclova ha fragmentado el mercado. Señaló que, aunque la competencia beneficia al consumidor, genera dudas sobre la rentabilidad de los nuevos negocios en un entorno con bajo dinamismo económico.

Competencia y precios de la gasolina


El director de Grupo Lazalde subrayó que en la actualidad operan diversas marcas en el mercado nacional, entre ellas Pemex, Móvil y Valero, lo que amplía las opciones para los consumidores. Sin embargo, aclaró que el precio base que ofrece Pemex ronda los 21 pesos por litro, por lo que las estaciones que venden en 22 pesos o menos operan con márgenes muy limitados.


Lazalde también reconoció que el gobierno federal ha hecho esfuerzos para mantener los precios de los combustibles estables mediante acuerdos con empresarios del sector. “Sí hemos visto un esfuerzo importante del gobierno, se ha mantenido el precio base y eso nos permite seguir operando”, afirmó.


Gas shale en la región carbonífera


En relación con el proyecto de exploración de gas shale en la Cuenca de Sabinas, el empresario manifestó su respaldo. Señaló que esta alternativa energética podría beneficiar a la región, siempre que se tomen en cuenta las repercusiones ecológicas.


“Definitivamente apoyo la explotación del gas shale. Es una opción positiva para la región, aunque habrá que considerar con seriedad las consecuencias medioambientales del fracking”, puntualizó Lazalde.


El director de Grupo Lazalde concluyó que, pese a la crisis actual en Monclova, la competencia en el sector de combustibles obliga a mejorar el servicio y buscar alternativas que fortalezcan la economía regional.


               
               


               

               
               

               
               
               
