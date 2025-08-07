Regreso a clases: Esta es la mejor marca de bolígrafos según la Profeco

En vísperas del regreso a clases, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de su más reciente estudio de calidad sobre bolígrafos de tinta azul oleosa, punto mediano. El análisis, que incluyó pruebas de acabado, escritura y rendimiento, reveló cuáles son las marcas más recomendadas para estudiantes y profesionales.

El informe contempló modelos con y sin mecanismo retráctil, y revisó aspectos como la cantidad de metros que cada bolígrafo puede escribir antes de agotarse, así como la presencia de defectos en su fabricación. La meta fue identificar cuáles productos ofrecen el mejor equilibrio entre calidad y costo.

BIC y BOLEX, líderes en rendimiento

De acuerdo con la Profeco, las marcas que más metros de escritura ofrecieron fueron BIC Cristal y BOLEX Cristal, con 2,580 y 1,907 metros respectivamente. Estos modelos, además, obtuvieron la calificación más alta en calidad de escritura y rendimiento general, lo que los coloca como las opciones más confiables para un uso prolongado.

Por otro lado, los bolígrafos BOLEX Grip y Pelikan Hang Stick también destacaron con evaluaciones sobresalientes, logrando un trazo constante y sin manchas, incluso tras un uso intensivo.

PENTEL, la mejor opción retráctil

Entre los modelos con mecanismo retráctil, el PENTEL BX420-C fue el mejor evaluado, ofreciendo un trazo uniforme y buena durabilidad, aunque con un menor alcance en metros de escritura (739 metros) en comparación con las versiones sin retractil.

La Profeco subrayó que, aunque los modelos retráctiles pueden tener menor rendimiento en distancia escrita, ofrecen comodidad y evitan la pérdida de tapas, algo valorado por muchos usuarios.

PENTEL BX420-C, el retráctil más destacado/ Especial

El estudio también reveló que ninguno de los modelos presentó defectos en sus acabados, y todos cumplieron con la información comercial exigida. Sin embargo, dos modelos, no especificados en el comunicado, mostraron problemas al mantener el trazo constante hacia el final de su vida útil.

Para este regreso a clases, la Profeco recomienda considerar tanto el rendimiento como la comodidad de uso, priorizando modelos como BIC Cristal, BOLEX Cristal y PENTEL BX420-C, que destacan en sus respectivas categorías.