Lanzan programa de calzado escolar subsidiado en Monclova

SERGIO RODRÍGUEZ

Con un subsidio superior al 50 por ciento en el precio del calzado, arrancó en Monclova el programa “Dejando huella”, impulsado por el diputado federal Theo Kalionchiz y los regidores del Cabildo Anita Osorio y Martínez Gómez, emanados del Partido Acción Nacional.

El proyecto tiene como propósito apoyar directamente a familias de colonias populares ante los gastos del regreso a clases, ofreciendo zapatos escolares a bajo costo durante agosto.

En su primera etapa, el programa contempla la entrega de 450 pares de zapatos de piel, en modelos para niña y niño, con un costo simbólico de 130 pesos.

Theo Kalionchiz explicó que se instalarán módulos móviles en diversos sectores de la ciudad, con fechas y horarios que serán anunciados mediante redes sociales oficiales.

“Queremos que este apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan. No permitiremos reventas ni compras desproporcionadas. Se distribuirán de forma responsable y justa”, afirmó el legislador.


El arranque del programa fue anunciado junto con un llamado a los ciudadanos a seguir las redes sociales del diputado y regidores que colaboran en la iniciativa.


Además, Kalionchiz adelantó que próximamente se sumarán útiles escolares como cuadernos y lápices, con el fin de reforzar el respaldo a la economía familiar local.


Indicó que se prevé una segunda entrega con al menos otros 500 pares de zapatos, que serán repartidos bajo las mismas condiciones en colonias vulnerables.


“Esto es solo el inicio. Como lo prometimos en campaña, venimos a poner nuestro granito de arena y a apoyar el bolsillo de las familias monclovenses”, dijo.


El diputado federal precisó que el programa estará vigente durante todo agosto y recorrerá las principales zonas urbanas con necesidad de apoyo para el ciclo escolar 2025-2026.


Se busca beneficiar a cientos de estudiantes mediante la entrega subsidiada de calzado escolar de calidad, reduciendo el impacto económico de las compras escolares.


Este programa representa una alternativa social en apoyo a la educación y al bienestar de las familias de Monclova, impulsada desde la gestión legislativa local.


               
               


               

               
               

               
               
               
