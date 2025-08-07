REGRESO A CLASES

Regreso a clases 2025: Recomendaciones para cuidar tus finanzas

Regreso a clases 2025: Recomendaciones para cuidar tus finanzas

Regreso a clases 2025: Recomendaciones para cuidar tus finanzas

EL SIGLO

Dejar todo al último, en cualquier ámbito, no es la mejor idea, mucho menos en el próximo regreso a clases. De no planear dicha transición pueden surgir contratiempos, sobre todo del tipo financiero.

Cumplir con la lista de útiles, uniformes o libros en último minuto puede orillarte al uso del crédito y lanzar por los cielos los intereses que deberás pagar. Por ello, aquí te dejamos algunas recomendaciones para evitar que el regreso a clases 2025 dañe tu bolsillo.

1. Haz un presupuesto

Aún estás a tiempo para planear el regreso a clases de tus hijos. Comienza por identificar y calcular los gastos imprescindibles, como:

  • Útiles
  • Uniformes
  • Colegiatura
  • Transporte
  • Materiales tecnológicos

Establece una cantidad de dinero que puedes destinar a dichos gastos, sin que perjudique tus finanzas. No te excedas de ese monto.

2. Identifica reutilizables y recicla


Haz un inventario de lo que ya tienes, evita compras duplicadas y reutiliza o recicla los materiales. Por ejemplo, si hay cuadernos con hojas sin usar aprovéchalas para elaborar cuadernos nuevos. También puedes adquirir libros usados o versiones digitales, las cuales son atractivas por su costo más accesible.


3. Prioriza y anticipa lo esencial


Durante las semanas previas compra poco a poco, con la mira en ofertas a fin de evitar gastos excesivos. Comienza por lo esencial y prioriza su adquisición. Para lograrlo, puedes realizar apartados a la semana, ya sea en tu aplicación bancaria o en efectivo, con el fin de no desembolsar todo el dinero en una sentada. 


4. Evita compras compulsivas


No caigas en temas publicitarios y evita las compras de artículos esenciales que están de moda. Realiza un análisis si de verdad es necesario comprarlo.


5. Compara precios y aprovecha ferias del regreso a clases


Recuerda comparar precios en diferentes establecimientos, así como en línea, de esta forma podrás cazar las mejores ofertas. Toma en cuenta que, en mayoreo, los productos son ser más baratos. En ese sentido, puedes organizarte con algunos padres de familia para ahorrar.


6. Anticipa la rutina


Para que el regreso a clases no sea tan abrupto, puedes implementar la rutina de inicio escolar una semana previa a la fecha de ingreso. Establece horarios y actividades similares a los que tendrán al regresar a la escuela.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de 

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: finanzas clases regreso

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de 
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Regreso a clases 2025: Recomendaciones para cuidar tus finanzas


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404714

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx