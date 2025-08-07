Regreso a clases 2025: Recomendaciones para cuidar tus finanzas

Dejar todo al último, en cualquier ámbito, no es la mejor idea, mucho menos en el próximo regreso a clases. De no planear dicha transición pueden surgir contratiempos, sobre todo del tipo financiero.

Cumplir con la lista de útiles, uniformes o libros en último minuto puede orillarte al uso del crédito y lanzar por los cielos los intereses que deberás pagar. Por ello, aquí te dejamos algunas recomendaciones para evitar que el regreso a clases 2025 dañe tu bolsillo.

1. Haz un presupuesto

Aún estás a tiempo para planear el regreso a clases de tus hijos. Comienza por identificar y calcular los gastos imprescindibles, como:

Útiles

Uniformes

Colegiatura

Transporte

Materiales tecnológicos

Establece una cantidad de dinero que puedes destinar a dichos gastos, sin que perjudique tus finanzas. No te excedas de ese monto.

2. Identifica reutilizables y recicla

Haz un inventario de lo que ya tienes, evita compras duplicadas y reutiliza o recicla los materiales. Por ejemplo, si hay cuadernos con hojas sin usar aprovéchalas para elaborar cuadernos nuevos. También puedes adquirir libros usados o versiones digitales, las cuales son atractivas por su costo más accesible.

3. Prioriza y anticipa lo esencial

Durante las semanas previas compra poco a poco, con la mira en ofertas a fin de evitar gastos excesivos. Comienza por lo esencial y prioriza su adquisición. Para lograrlo, puedes realizar apartados a la semana, ya sea en tu aplicación bancaria o en efectivo, con el fin de no desembolsar todo el dinero en una sentada.

4. Evita compras compulsivas

No caigas en temas publicitarios y evita las compras de artículos esenciales que están de moda. Realiza un análisis si de verdad es necesario comprarlo.

5. Compara precios y aprovecha ferias del regreso a clases

Recuerda comparar precios en diferentes establecimientos, así como en línea, de esta forma podrás cazar las mejores ofertas. Toma en cuenta que, en mayoreo, los productos son ser más baratos. En ese sentido, puedes organizarte con algunos padres de familia para ahorrar.

6. Anticipa la rutina

Para que el regreso a clases no sea tan abrupto, puedes implementar la rutina de inicio escolar una semana previa a la fecha de ingreso. Establece horarios y actividades similares a los que tendrán al regresar a la escuela.