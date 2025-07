Receta para tres comidas emblemáticas de La Laguna, según la IA

Mucho se ha dicho de lo que puede o no puede hacer la inteligencia artificial, pero en La Comarca Lagunera sabemos que hay cosas que no cualquiera replica: el calorón seco, la carne al carbón y las tortillas de harina recién hechas.

Así que le pedimos a una IA que nos diera tres recetas que todo lagunero debe conocer, y esto fue lo que nos respondió.

1. Gorditas infladas de Chicharrón Prensado

El asistente virtual conoce muy bien las gorditas infladas, masa de maíz con sal y manteca, cocidas en comal hasta que inflen como globo, luego se abren con cuchillo y se rellenan con chicharrón prensado bien frito.

Algunos lo preparan con tomate, cebolla y chile guajillo, pero muchos lo dejan tal cual, lo importante es que esté jugoso y claro, se coronan con salsa roja o verde.

Según la IA, no hay desayuno lagunero más completo, se comen con Coca o café de olla, y lo único que molesta es que una nunca es suficiente.

2. Discada Lagunera

Según la inteligencia artificial la receta más caótica de la región es la discada, ya que “se le echa de todo”.

Todo se cocina en un disco de arado, con tocino, carne molida, carne de puerco, salchicha, chorizo, jamón, y si hay presupuesto, chorizo o carne seca.

La IA entendió que aquí lo importante es no tener miedo a combinarlo todo, se le agrega cebolla, tomate, chiles, ajo y un toque de cerveza, se revuelve hasta que quede jugosa, grasosita y lista para comerse en tacos de tortilla de harina.

No se necesita plato, pero sí una buena servilleta y paciencia, porque siempre hay quien dice “le falta poquito más carne”.

3. Carne Asada Lagunera

La reina del domingo, no hay casa en Torreón, Gómez o Lerdo que no haya olido alguna vez a carbón, la inteligencia artificial la describió bien: carne marinada con ajo, limón, salsa inglesa, sal, pimienta recién molida y un chorrito de cerveza clara, después directo al asador.

Acompañada de frijoles charros, guacamole, tortillas de harina, salsa molcajeteada, cebollitas y papas.

La carne asada no es solo comida, es convivencia, según la IA, si no hay vecinos asomándose, "no fue carne asada, fue nomás comida al carbón".

¿Entonces la IA sí sabe cocinar como todo un lagunero?

Sorprendentemente, sí, la inteligencia artificial puede darte ingredientes, cantidades y pasos, puede explicar qué va primero en el disco y hasta qué tipo de carbón se usa.

Pero lo que no puede recrear es lo que pasa alrededor del comal, las carcajadas, los primos llegando sin avisar, tu papá criticando que los frijoles charros siguen fríos o ese momento donde todos guardan silencio porque “ya quedó”.