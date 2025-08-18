Quién es el dueño de Wrangler, empresa que cerró su planta en Torreón

Wrangler, fabrica estadounidense experta en la manufactura de jeans y ropa de trabajo, anunció en días recientes el cierre de su planta en Torreón, la cual operó por más de 20 años y fue fuente de trabajo para miles de habitantes de esta región.

De acuerdo con Kontoor Brands, el cierre de la fábrica de Wrangler en Torreón, fue tomada como parte de una estrategia interna de la compañía que obedece a la economía global.

¿Quién es el dueño de Wrangler?

Wrangler junto con otras marcas de ropa como Lee, JanSport y NorthFace forman parte de Kontoor Brands, Inc., una compañía global de estilo de vida y prendas de vestir que se estableció en una entidad independiente y que cotiza en la bolsa de valores desde el 23 de mayo de 2019.

Lo que quiere decir que la compañía opera como una empresa pública y no tiene un solo dueño, ya que pertenece a todos sus accionistas; entre los principales destacan Vanguard Fiduciary, Trust Co. y JPMorgan Investment Management, según información de Marketscreener.

VER TAMBIÉN Cierre de Wrangler en San Pedro generará pérdidas económicas de 2.5 mdp semanales, Canaco

Dentro de la junta directiva de Kontoor destacan personas clave como Scott Baxter, director ejecutivo y presidente del consejo de administración; quien dirigió la corporación desde su inicio, tras la separación de VF Corporation; Roberto Shearer, Director Independiente Principal de Kontoor y Maria Campbell, directora de la compañía.

De acuerdo con Investing, a pesar del cierre de Wrangler en Torreón, Kontoor Brands esta pasando por un buen momento, hablando financieramente. Según reportan analistas, superó drásticamente las expectativas de Wall Street en sus resultados trimestrales, no solo en cuanto a sus ganancias, sino también a sus ingresos.

Esto ha elevado el valor de las acciones de Kontoor Brands y ha demostrado la capacidad de la compañía para crecer y expandirse en nuevos mercados, consolidándose como una empresa financieramente fuerte y con gran potencial.