Torreón Wrangler Simas Torreón Transporte público Obras Públicas

Wrangler

Quién es el dueño de Wrangler, empresa que cerró su planta en Torreón

Descubre a quién pertenece Wrangler, la marca de jeans que cierra su planta en Torreón y que vive un buen momento en la bolsa de valores.

A pesar del cierre de Wrangler en México, la compañía a la que pertenece la marca vive un auge financiero. [Especial]

A pesar del cierre de Wrangler en México, la compañía a la que pertenece la marca vive un auge financiero. [Especial]

EL SIGLO DE TORREÓN

Wrangler, fabrica estadounidense experta en la manufactura de jeans y ropa de trabajo, anunció en días recientes el cierre de su planta en Torreón, la cual operó por más de 20 años y fue fuente de trabajo para miles de habitantes de esta región. 

De acuerdo con Kontoor Brands, el cierre de la fábrica de Wrangler en Torreón, fue tomada como parte de una estrategia interna de la compañía que obedece a la economía global. 

¿Quién es el dueño de Wrangler?

Wrangler junto con otras marcas de ropa como Lee, JanSport y NorthFace forman parte de Kontoor Brands, Inc., una compañía global de estilo de vida y prendas de vestir que se estableció en una entidad independiente y que cotiza en la bolsa de valores desde el 23 de mayo de 2019.

Lo que quiere decir que la compañía opera como una empresa pública y no tiene un solo dueño, ya que pertenece a todos sus accionistas; entre los principales destacan Vanguard Fiduciary, Trust Co. y JPMorgan Investment Management, según información de Marketscreener

Cierre de Wrangler en San Pedro generará pérdidas económicas de 2.5 mdp semanales, Canaco
VER TAMBIÉN Cierre de Wrangler en San Pedro generará pérdidas económicas de 2.5 mdp semanales, Canaco


Dentro de la junta directiva de Kontoor destacan personas clave como Scott Baxter, director ejecutivo y presidente del consejo de administración; quien dirigió la corporación desde su inicio, tras la separación de VF Corporation; Roberto Shearer, Director Independiente Principal de Kontoor y Maria Campbell, directora de la compañía.


De acuerdo con Investing, a pesar del cierre de Wrangler en Torreón, Kontoor Brands esta pasando por un buen momento, hablando financieramente. Según reportan analistas, superó drásticamente las expectativas de Wall Street en sus resultados trimestrales, no solo en cuanto a sus ganancias, sino también a sus ingresos.


Esto ha elevado el valor de las acciones de Kontoor Brands y ha demostrado la capacidad de la compañía para crecer y expandirse en nuevos mercados, consolidándose como una empresa financieramente fuerte y con gran potencial.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Wrangler Torreón Kontoor Brands

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
A pesar del cierre de Wrangler en México, la compañía a la que pertenece la marca vive un auge financiero. [Especial]


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407372

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx