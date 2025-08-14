Torreón Vialidad y Movilidad Urbana Violencia de género VIALIDAD Educación DIF Torreón

Torreón

Cierre de Wrangler en La Laguna: 1,800 empleos afectados en Torreón, pero hay nuevas oportunidades en puerta, señala alcalde

Enfatizó que el cierre no responde a problemas locales ni a decisiones del gobierno

Cierre de Wrangler en La Laguna: 1,800 empleos afectados en Torreón, pero hay nuevas oportunidades en puerta, señala alcalde

Cierre de Wrangler en La Laguna: 1,800 empleos afectados en Torreón, pero hay nuevas oportunidades en puerta, señala alcalde

FABIOLA P. CANEDO

El cierre de Wrangler en La Laguna, incluyendo su planta en Torreón, impactará a aproximadamente 1,800 trabajadores, en su decisión que forma parte de una estrategia global de reestructuración de su cadena de suministro.

El alcalde Román Alberto Cepeda González, confirmó que el proceso se llevará a cabo de manera ordenada y conforme a la legislación laboral vigente.

“Se prevé un cierre completo con todas las garantías que marca la ley. Estamos atentos y en comunicación con la empresa para asegurar que se respeten los derechos de los trabajadores”, declaró.

Enfatizó que el cierre no responde a problemas locales ni a decisiones del gobierno, sino a una estrategia interna de la compañía.





“Es un tema que obedece a la economía global. No es específico de la región ni del país. La empresa se queda con una proveeduría en México y reubica su sede por razones operativas”, explicó.




La planta de Kontoor Brands, conocida comercialmente como Wrangler de México, con más de 20 años de presencia en Torreón, iniciará un proceso escalonado de reducción de personal, con bajas cada quincena hasta octubre de este año. La medida, aunque dolorosa para la comunidad, se enmarca en la lógica de competitividad y trazabilidad que rige a las empresas transnacionales.


Ante este panorama, el gobierno municipal y estatal ya trabajan en alternativas para los trabajadores afectados.




“Vamos a poner en marcha una bolsa de trabajo en coordinación con la Secretaría del Trabajo del Estado. Queremos garantizar que todos tengan acceso a nuevas oportunidades laborales”, aseguró el alcalde.




Además, Cepeda González anunció la llegada de seis nuevas empresas a la ciudad, las cuales podrían generar un número de empleos superior al que se pierde con el cierre de Wrangler. Aunque aún no se han revelado los nombres ni cifras exactas, el edil adelantó que algunas de estas compañías podrían requerir perfiles similares a los de los trabajadores que serán desocupados.


A la par, indicó que el Instituto Municipal de Emprendimiento continuará ofreciendo programas de apoyo para quienes deseen iniciar su propio negocio.




“Seguimos trabajando con proyectos para mujeres y emprendedores. Hay acompañamiento, seguimiento y construcción de ideas para quienes quieran emprender”, añadió.




Pese al impacto del cierre, el alcalde destacó la solidez económica de Torreón.




“Nuestra ciudad ha generado empleos y tiene una economía creciente. Afortunadamente, tenemos la capacidad de reacomodar a estas personas en el mercado laboral formal”, concluyó.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Wrangler Torreón

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Cierre de Wrangler en La Laguna: 1,800 empleos afectados en Torreón, pero hay nuevas oportunidades en puerta, señala alcalde


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406495

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx