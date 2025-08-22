¿Quién era Jean Pormanove? 'Streamer' que murió en transmisión en vivo

El mundo de las redes sociales y el internet en general, se ve conmocionado ante la estremecedora muerte del 'streamer' francés Raphaël Graven, conocido popularmente como Jean Pormanove, quien falleció durante una transmisión en vivo que llevaba más de 280 horas.

La muerte del 'streamer', también conocido simplemente como 'JP', ha puesto la lupa sobre las medidas y políticas que tienen las plataformas de streaming, en cuestión de la seguridad y el contenido violento que las mismas permiten.

Y es que el contenido de 'JP' se basa principalmente en ser la víctima de abuso por parte de otros streamers que, para entretener a la audiencia, sometían al francés a diversas vejaciones, agresiones, torturas y humillaciones.

Raphaël Graven falleció el pasado lunes 18 de agosto, en Contes –una localidad al norte de Niza–, Francia, en una transmisión en vivo en la plataforma Kick, la cual se había extendido ya por 289 horas. Según detallan medios internacionales.

TAMBIÉN LEE ¿Qué pasó con Aimep3? Esto sabemos tras rumores de su 'muerte'

Tras ser hospitalizada surgió el rumor en redes de que la creadora de contenido había muerto

Graven había sido víctima de maltrato y humillaciones durante meses. Varios de sus últimos mensajes a su madre revelaron que durante sus horas de vida finales, el creador se sentía como un 'rehén' y supuestamente, se encontraba ya en una situación de 'sometimiento' y 'secuestro', pues no quería continuar con la transmisión.

Las últimas imágenes de la transmisión en vivo, muestran el momento del hallazgo del cuerpo del 'streamer', donde uno de sus 'co-host' lo llama varias veces sin respuesta alguna y después, procede a apagar la cámara. Tal como lo detalló la agencia AFP.

En horas previas del video se muestran escenas de violencia física y verbal contra el creador de contenido.

El fiscal, Damien Martinelli, afirmó que tras la realización de la autopsia y de otros estudios, los médicos forenses negaron que la muerte de Graven estuviera relacionada con lesiones traumáticas.

" Las causas probables de la muerte parecen ser médicas y/o toxicológicas. Los expertos médicos consideran que la muerte del Sr. Graven no fue de origen traumático y no estuvo relacionada con la intervención de un tercero ", declaró Martinelli.

¿Quién era Raphaël Graven?

Raphaël Graven era un streamer y exmilitar francés de 46 años. Su fama la ganó gracias al controversial contenido de sus transmisiones, atrayendo a miles de seguidores con sus videos en los que se sometía a maltratos y humillaciones a manos de otros creadores o influencers.

El creador contaba con una importante presencia digital, alcanzando los más de 600 mil seguidores en TikTok, más de 670 mil en Twitch, y miles más en Instagram, YouTube y X, alcanzando más de un millón de seguidores a través de todas sus cuentas.

TAMBIÉN LEE ¿Quién era Ariela 'La Langosta'? 'Influencer' encontrada sin vida en un automóvil

La creadora de contenido fue hallada muerta tras asistir a una fiesta

Su canal era el décimo más visto en Kick, solo por detrás de algunos creadores que emitían videos en vivo en inglés y español.

Graven comenzó su carrera haciendo streams de videojuegos y rápidamente creció su público por sus reacciones coléricas y a gritos cuando perdía.