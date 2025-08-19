¿Quién era Ariela 'La Langosta'? 'Influencer' encontrada sin vida en un automóvil

El mundo de las redes sociales se ve de luto una vez más, pues en horas recientes se ha dado a conocer el fallecimiento de la creadora de contenido, Ariela 'La Langosta', quien fue encontrada sin vida dentro de un automóvil en Nueva York.

Ariela Mejia-Polanco, una joven de origen dominicano que, en redes sociales, era más conocida como Ariela 'La Langosta', fue encontrada muerta en el interior de su vehículo durante la madrugada del domingo 17 de agosto, según lo dio a conocer el Departamento de Policía del Condado de Westchester.

De acuerdo a los primeros informes emitidos por las autoridades, el cuerpo de la 'influencer' de 29 años de edad, presentaba diversos impactos de bala, lo que llevó a las investigaciones iniciales a calificar el caso como un hecho violento, descartando que pudiera tratarse de un accidente.

El vehículo, un Mercedes-Benz G-Class negro, el cual fue ubicado entre Cross County Parkway, en Mount Vernon, presentaba impactos de bala en el lugar del conductor, con el cristal completamente destruido, lo que refuerza la idea que se trató de un ataque fortuito.

Según recoge el The New York Post, los hechos se dieron luego de que Ariela asistiera a una fiesta en un club en Manhattan llamado 'Ikon', lugar donde también trabajaba como mesera.

La joven alcanzó a compartir un par de videos donde se le ve celebrando y gozando del ambiente, antes de morir la madrugada del domingo.

¿Quién era Ariela 'La Langosta'?

Ariela era originaría de República Dominicana, pero radicaba en Nueva York, donde se desempeñaba como mesera, bailarina y también creadora de contenido.

Era amiga del rapero Takeshi 6ix9ine, quien lamentó la muerte de la 'influencer' compartiendo diversos clips donde aparece con ella.

En sus redes sociales, Ariela solía compartir videos y fotos de su estilo de vida y trabajo.