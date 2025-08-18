Virales Viral Virales Cirugías Estéticas

Alana Flores

Bárbara de Regil reta a Alana Flores a una pelea tras su victoria en Supernova Strikers

Después de derrotar a Gala Montes en el Palacio de los Deportes, Alana Flores recibió el desafío directo de Bárbara de Regil para pelear en la edición 2026

EL UNIVERSAL

Alana Flores aún disfrutaba de las mieles de la victoria al vencer a Gala Montes en Supernova Orígenes, cuando una nueva rival apareció y levantó la mano para boxear contra ella en la próxima edición.

Barbara de Regil fue proyectada en las pantallas del Palacio de los Deportes, justo cuando había terminado de levantar el título, ser felicitada por Sebastián Cáceres y aplaudida por el público.

La actriz estaba programada para ser ella su contrincante y no Gala Montes, pero el trabajo de Rosario Tijeras se lo impidió y ahora se abrió una nueva oportunidad.

"La que me quería retar eras tú", comentó entre risas cuando ambas aparecían en la pantalla. Flores le reiteró que si habían planeado algo hace años, pero "Rosario Tijeras te lo prohibió, ¿no?".

"Si Rosario (Tijeras) me lo permite voy a estar en el escenario contigo. Muchas felicidades mi chingona", remató una Bárbara de Regil eufórica por el posible enfrentamiento.


Bárbara de Regil reta a Alana Flores a una pelea tras su victoria en Supernova Strikers


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
elsiglo.mx