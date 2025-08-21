¿Qué pasó con Aimep3? Esto sabemos tras rumores de su 'muerte'

El nombre de la polémica creadora de contenido, Aimep3, ha vuelto a acaparar tendencias en las últimas horas, luego de que se diera a conocer que presuntamente había fallecido tras estar hospitalizada.

No es novedad que el nombre de la 'influencer' Marisol Domínguez Maya, más conocida como Aimep3, esté envuelto en controversia, pues mucha de su fama se debe a diversas polémicas que ha enfrentado en su vida, dentro y fuera de redes sociales.

Luego de que la misma Aimep3 diera a conocer que estaba esperando a su primer hijo, las reacciones sobre su embarazo no se hicieron esperar en redes sociales, sobre todo los comentarios negativos que señalaban que su bebé 'corría peligro', ya que a lo largo de los años se le ha acusado a la 'influencer' de no ser una persona responsable y menos 'calificada para ser madre'.

A dichas críticas se le suman acusaciones por presunto maltrato animal contra su perrita Chiwis, quien falleció durante el año pasado, presuntamente por problemas de salud en ños riñones, lo que la llevó a ser dormida en un veterinario, según la primera versión que ofreció Aimep3.

¿Qué pasó con Aimep3?

Según los primeros reportes, Marisol Domínguez tuvo que ser hospitalizada luego de presentar problemas con su cesárea, tras dar a luz.

Además, la misma Aimep3 denunció en redes haber sido víctima de ataques por parte de personas que la acusaban de presunto maltrato animal contra su mascota.

Luego de darse a conocer que se encontraba hospitalizada, surgió recientemente en redes el rumor de que el estado de salud de Marisol se había complicado y 'había fallecido'.

Aunque algunos dieron por hecho que la 'influencer' había perdido la vida, al poco tiempo la misma salió a desmentir estos rumores, aclarando que eran completamente falsos y que tampoco eran nuevos, pues en más de una ocasión han circulado 'fake news' de su muerte.

"Una vez quizá sí por ma... pero una, otra y otra vez ya basta, no se vale jugar con la vida de las personas y menos con la mía", dijo Aimep3.

¿Quién es Aimep3 y por qué es 'odiada' en internet?

Marisol Domínguez se hizo conocida en internet gracias a los videos que compartía en su cuenta de YouTube, relacionados con cuidados de belleza, cocina y su vida personal.

Aimep3, como es más conocida en redes sociales, se ha visto envuelta en diversas polémicas debido a ciertos actos, entre ellos el maltrato animal.

Y es que Chiwis, la perrita de Aimep3, era bastante querida en redes sociales, por lo que la noticia de su muerte conmocionó al público.