¿Quién era Esmeralda FG? 'Influencer' que fue atacada junto a su familia en Guadalajara

El luto vuelve a hacerse presente en el mundo de las redes sociales y los creadores de contenido, tras registrarse el fallecimiento de la 'infleuncer' Esmeralda FG, quien fue atacad junto con su familia en la ciudad de Guadalajara.

Esmeralda Ferrer Garibay, más conocida en redes sociales simplemente como Esmeralda FG , fue encontrada sin vida el viernes 22 de agosto, en el interior de una camioneta pick up, en compañía lo cuerpos de su esposo y sus dos hijos menores.

Según detallan medios nacionales, el hallazgo fue hecho en el barrio de San Andrés, en Guadalajara.

Aunque los cuerpos fueron encontrados desde el viernes, hasta el día de ayer, la Fiscalía de Jalisco confirmó la identidad de Esmeralda y su familia.

De acuerdo a los primeros reportes emitidos por las autoridades, la investigación apunta a un homicidio cuya principal línea de investigación sugiere que el crimen está relacionado con la actividad que desempeñaba el padre de familia, quien se dedicaba a la producción de jitomate en Michoacán y a la compraventa de vehículos.

¿Quién era Esmeralda FG?

De 32 años de edad, Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en redes como Esmeralda FG, era una creadora de contenido cuyo principal medio de difusión era TikTok, red social en la que poseía más de 22 mil seguidores y más de 500 mil 'me gusta'.

El contenido de Esmeralda se basa principalmente en videos donde mostraba su estilo de vida de 'mujer buchona', de su vida personal y también algunos lujos que disfrutaba.

Viajes, cirugías estéticas, autos lujosos, bolsas y ropa de marca, formaban parte del contenido que Esmeralda FG solía compartir en sus videos.