Virales Virales Insólito Viral

Esmeralda FG

¿Quién era Esmeralda FG? 'Influencer' que fue atacada junto a su familia en Guadalajara

Fue encontrada sin vida junto a su esposo y sus dos hijos pequeños

Esmeralda FG (ESPECIAL)

Esmeralda FG (ESPECIAL)

EL SIGLO

El luto vuelve a hacerse presente en el mundo de las redes sociales y los creadores de contenido, tras registrarse el fallecimiento de la 'infleuncer' Esmeralda FG, quien fue atacad junto con su familia en la ciudad de Guadalajara. 

Esmeralda Ferrer Garibay, más conocida en redes sociales simplemente como Esmeralda FG, fue encontrada sin vida el viernes 22 de agosto, en el interior de una camioneta pick up, en compañía lo cuerpos de su esposo y sus dos hijos menores. 

Según detallan medios nacionales, el hallazgo fue hecho en el barrio de San Andrés, en Guadalajara. 

¿Quién era Manuel Trindade? Torero que perdió la vida al ser corneado

TAMBIÉN LEE ¿Quién era Manuel Trindade? Torero que perdió la vida al ser corneado

El joven participaba en la corrida como forcado 
Aunque los cuerpos fueron encontrados desde el viernes, hasta el día de ayer, la Fiscalía de Jalisco confirmó la identidad de Esmeralda y su familia. 


De acuerdo a los primeros reportes emitidos por las autoridades, la investigación apunta a un homicidio cuya principal línea de investigación sugiere que el crimen está relacionado con la actividad que desempeñaba el padre de familia, quien se dedicaba a la producción de jitomate en Michoacán y a la compraventa de vehículos. 


¿Quién era Esmeralda FG? 


De 32 años de edad, Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en redes como Esmeralda FG, era una creadora de contenido cuyo principal medio de difusión era TikTok, red social en la que poseía más de 22 mil seguidores y más de 500 mil 'me gusta'. 


El contenido de Esmeralda se basa principalmente en videos donde mostraba su estilo de vida de 'mujer buchona', de su vida personal y también algunos lujos que disfrutaba. 

Youtuber es arrastrado por la corriente mientras grababa un video 
TAMBIÉN LEE Youtuber es arrastrado por la corriente mientras grababa un video 
El creador de contenido se encuentra desaparecido tras haber sido arrastrado por la corriente 

Viajes, cirugías estéticas, autos lujosos, bolsas y ropa de marca, formaban parte del contenido que Esmeralda FG solía compartir en sus videos. 


Sin embargo, el contenido de la 'tiktoker' también era motivo de polémica en redes sociales, ya que algunos de sus videos hacían referencia al narcotráfico.






               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Virales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: viral INFLUENCER GUADALAJARA ESMERALDA FG CREADORA DE CONTENIDO

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Virales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Esmeralda FG (ESPECIAL)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2410193

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx