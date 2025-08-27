Virales Virales Insólito Viral

¿Qué ver en Netflix? Estas son las series más esperadas de septiembre

Comedias románticas, thrillers, animación y drama se apoderan de Netflix en un septiembre lleno de estrenos

LUCERO ESQUIVEL

El 'regreso a clases' y la vuelta a la rutina de septiembre serán mucho más fáciles con esta increíble lista de estrenos, y el catálogo de Netflix, como cada mes, se renueva con una gran variedad de series, películas y documentales para todos los gustos. 

Desde el esperado regreso de Jude Law, hasta la nueva serie del creador de La casa de papel, este mes la plataforma se lucirá con grandes producciones, aquí te mostramos los títulos más destacados que no querrás perderte:

Beauty in Black

Del creador de Harta, Tyler Perry, llega esta serie que se estrena el 11 de septiembre y sigue a una familia despiadada y traicionera que dirige un imperio de belleza y una red de trata de personas. 

La vida de todos cambiará cuando Kimmie, una trabajadora sexual que solía pasar desapercibida, hereda el control total del negocio familiar y se convierte en una fuerza imparable.



Black Rabbit


En este corto pero intenso thriller, Jude Law y Jason Bateman te mantendrán al borde de tu asiento cuando se estrene el 18 de septiembre.


La historia gira en torno al dueño de un restaurante de moda en Nueva York que permite que su turbulento hermano regrese a su vida, desencadenando peligros cada vez mayores que amenazan con destruir todo lo que ha construido.



El refugio atómico


El aclamado creador de La casa de papel, Álex Pina, nos trae esta emocionante serie de 8 episodios que se estrena el 19 de septiembre.


Ante la amenaza de un conflicto mundial, un grupo de multimillonarios se ve obligado a convivir en un búnker de lujo.


Este claustrofóbico complejo subterráneo se convierte en el escenario donde los secretos de dos familias marcadas por un trauma del pasado saldrán a la luz, a la vez que se forjan alianzas inesperadas.


Alice in Borderland 3


Vuelve una de las series japonesas más populares, basada en el manga de Haro Aso, el 25 de septiembre ha llegado el momento de volver a Borderland,


En esta nueva temporada, Arisu y Usagi, ahora casados, han regresado al mundo real, pero sus recuerdos de Borderland solo aparecen en sueños, un día, Usagi desaparece, lo que lleva a Arisu a enfrentar, una vez más, los peligros de Borderland para encontrarla.



Incontrolables


En este drama con toques de comedia, dos estudiantes de una academia para “adolescentes problemáticos” se unen a un policía recién llegado al pueblo para intentar escapar y descubrir los secretos más oscuros de la comunidad.


Protagonizada por la siempre genial Toni Collette, esta serie te atrapará cuando se estrene el 26 de septiembre.



               
               


               

               
               

               
               
               
¿Qué ver en Netflix? Estas son las series más esperadas de septiembre


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
