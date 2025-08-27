Espectáculos FAMOSOS Entrevistas La Casa de los Famosos México Taylor Swift

El Lobo de Dios: HBO Max expone a Marcial Maciel y el escándalo que la Iglesia quiso ocultar

Marcial Maciel: El Lobo de Dios expone uno de los capítulos más oscuros del catolicismo contemporáneo.

A lo largo de la historia, han existido casos aberrantes de personas que han utilizado su posición de poder para abusar de los más vulnerables. La Iglesia Católica no ha sido la excepción, y la historia detrás de esta docuserie lo deja en claro de una forma cruda y dolorosa.

“El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones”, dicen. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien que aparenta bondad y es considerado “un santo en vida”, utiliza esa imagen para aprovecharse de seres indefensos como niños?

¿Cuándo se estrena el siguiente episodio de Marcial Maciel: El Lobo de Dios?

La docuserie está disponible desde el 14 de agosto de este año en HBO Max y constará de cuatro episodios.

Mediante testimonios de víctimas, entrevistas con exmiembros de los Legionarios de Cristo, material inédito y análisis e investigaciones de periodistas como Carmen Aristegui, Emiliano Ruiz Parra, Jason Berry y Raúl Olmos; Marcial Maciel: El Lobo de Dios desglosará los orígenes de Maciel, su ascenso en la Iglesia, sus abusos, estrategias de manipulación, expansión y el impacto que tuvo su vida en las víctimas y en la historia del Catolicismo en México.


El último episodio se estrenará el próximo jueves 28 de agosto.



¿Quién fue Marcial Maciel?: El demonio vestido con sotana


Maciel fue un influyente religioso, fundador de la congregación de los Legionarios de Cristo cuando apenas tenía 21 años de edad en 1941. Por su cercanía con los creyentes y sus familias (principalmente niños), su carisma y sus proyectos apostólicos y educativos que impartía en la congregación; fue considerado un pilar importante de la Iglesia Católica y posteriormente uno de los integrantes más importantes del Vaticano.


Al estar a cargo de los niños y jóvenes que formaban parte de su ministerio, Marcial Maciel tenía a su alcance a las víctimas perfectas de sus perversiones; más porque muchos de ellos lo veían como una figura paterna, incluso sagrada, por la cercanía diaria y la admiración que inspiraba dentro de la congregación. Aprovechándose de su inocencia, seleccionaba a sus “elegidos” para instruirlos y ganarse su confianza; al lograrlo, los llamaba a su recamara o a la enfermería de la congregación para abusar de ellos bajo la excusa de tener dolores que eran provocados una supuesta retención de esperma y que para tratarlos necesitaba un “masaje”.


Durante décadas se repitió el mismo modus operandi y si esto no era suficiente también se descubrió que también otros sacerdotes de los legionarios de Cristo perpetraron y encubrieron estos abusos.


Las primeras denuncias formales datan de 1956, cuando Maciel fue investigado internamente por el Vaticano; sin embargo, el proceso fue archivado sin consecuencias, ocasionando que los abusos se fueran dando con total impunidad incluso con el conocimiento de las más altas esferas de la Iglesia.


También gozaba de una estrecha relación con el Papa Juan Pablo II, quien no solo lo protegió, sino que lo elogió públicamente en varias ocasiones, llamándolo “guía eficaz de la juventud”. Fue hasta el papado de Benedicto XVI que, en 2006, el Vaticano lo sancionó oficialmente y lo obligó a retirarse a una vida de “oración y penitencia”, sin juicio ni excomunión. Murió dos años después, en 2008, sin enfrentar nunca la justicia.


               
               


               

               
               

               
               
               
