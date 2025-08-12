Espectáculos Famosos KPOP Cazzu Otro Rollo Georgina Rodríguez

¿Qué pasó con el remake de One Piece?

La versión de Netflix del aclamado manga podría llegar más tarde de lo esperado

BETO GOITIA

El anuncio del remake de One Piece, titulado The One Piece, ha generado una inmensa expectación entre los fanáticos del popular manga y anime. 

Sin embargo, los seguidores que esperan una fecha de lanzamiento cercana deberán ser pacientes, según una entrevista reciente con George Wada, coproductor ejecutivo de WIT Studio, la producción del proyecto será un proceso largo y meticuloso.

Wada comentó que el remake se encuentra en una etapa muy temprana y que, por lo tanto, aún no hay una fecha de estreno definida, esta declaración, aunque podría desanimar a algunos, en realidad es una señal de que el estudio está comprometido a producir un trabajo de la más alta calidad, la intención es recrear la saga del East Blue con una fidelidad aún mayor al manga original, lo que implica una inversión considerable de tiempo y recursos.

WIT Studio está buscando nuevo talento


Un aspecto clave que Wada destacó es la búsqueda de un nuevo equipo de producción, aunque WIT Studio es reconocido por su impresionante trabajo en animes como Attack on Titan y Vinland Saga, el coproductor enfatizó la necesidad de encontrar a los talentos adecuados para esta monumental tarea, esta búsqueda exhaustiva de personal es otra indicación de que no se están tomando atajos; el objetivo es que el remake sea una obra maestra por derecho propio.

Además, el proyecto cuenta con la colaboración de nombres importantes en la industria, la producción se realiza en conjunto con Shueisha, la editorial del manga, y Toei Animation, el estudio que ha animado la serie original durante décadas, lo que garantiza que la visión de Eiichiro Oda se mantenga intacta, por lo que esta colaboración es una garantía para los fans de que el remake será una adaptación fiel y respetuosa.


¿En qué se diferenciará de One Piece su remake? 


El anime original de One Piece ha sido criticado en ocasiones por su ritmo lento y por añadir relleno para evitar alcanzar al manga, WIT Studio tendrá la oportunidad de corregir estos problemas y ofrecer una experiencia de visualización más fluida y emocionante, ya que al comenzar desde cero, podrán planificar la adaptación de una manera que respete el ritmo original del manga, lo que hará que la historia sea más atractiva tanto para los nuevos espectadores como para los fans de toda la vida.

Este remake no será solo una repetición del anime original, sino una reinvención ambiciosa y de alta calidad que estará a la altura del legado de la obra de Eiichiro Oda, sin duda la paciencia de los fans se verá recompensada con una versión definitiva de una de las mejores historias jamás contadas.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Anime manga One Piece remake Netflix

               


