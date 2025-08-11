Espectáculos Series La Casa de los Famosos México TELEVISA Películas

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de One Piece en Netfli?

Lanzan tráiler oficial de la segunda temporada

One Piece (NETFLIX)

EL UNIVERSAL.-

La plataforma de streaming, Netflix, lanzó oficialmente el primer vistazo a la segunda temporada del Live Action de One Piece.

Esta serie basada en el anime y el manga japonés, escrito por Eiichiro Oda, fue lanzada en 2023 y sigue la historia de Luffy y su tripulación pirata, quienes exploran un mundo fantástico de océanos infinitos e islas exóticas en busca del mayor tesoro del mundo, el One Piece, para convertirse en el próximo Rey de los Piratas.

Poco después de su estreno, la versión Live Action de One Piece se volvió un fenómeno global, manteniéndose en el Top 10 mundial de la plataforma por más de ocho semanas y alcanzando el número 1 en más de 75 países. También se convirtió en la primera serie en inglés en debutar en el número 1 en Japón.

¿Qué es el 'baile Kuma' de One Piece y por qué los papás lo están haciendo?

El baile se ha vuelto una nueva tendencia viral de redes sociales 
¿Qué se sabe sobre la segunda temporada de One Piece en Netflix?


El tráiler de la segunda temporada de One Piece fue lanzado el pasado 9 de agosto, en un evento en Tokio, para celebrar el One Piece Day.


De acuerdo con el avance oficial, la segunda temporada se estrenará a través de la popular plataforma de streaming, Netflix, en el 2026. Esta segunda entrega del Live Action promete más aventuras épicas, nuevos personajes icónicos y otra etapa en la trama, en la que se verá al grupo de piratas iniciar su viaje hacia la Grand Line.


En el elenco se verá el regreso del actor mexicano, Iñaki Godoy, quien interpreta a Luffy; Emily Rudd, como Nami; Arata Mackenyu, dándole vida a Zoro; Taz Skyler, como Sanji; entre otros. Asimismo, esta nueva temporada sorprenderá con la introducción de Nico Robin, interpretada por Lera Abova; Smoker el Cazador Blanco, interpretado por Callum Kerr; y Brogy el ogro rojo –uno de los dos Piratas Gigantes Guerreros–, al que dará vida Brendan Murray.

One Piece: ¿Por qué Toei Animation 'no quiere' a Sanji?
Cambios en el anime donde 'excluyen' a Sanji han hecho creer a los fans que el estudio de animación no lo quiere 

El primer vistazo de la segunda temporada también confirmó la puesta en marcha de la tercera temporada. Esta renovación tan anticipada –pues aún ni siquiera se ha establecido una fecha de estreno de la segunda entrega– afirma la confianza que tiene Netflix en el éxito de la producción.


La tercera temporada de One Piece empezará su rodaje a finales del 2025 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.



               
               


               

               
               

               
               
               
