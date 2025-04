One Piece: ¿Por qué Toei Animation 'no quiere' a Sanji?

El regreso del anime de One Piece para continuar la saga de Egghead ha traído más que emociones por parte de los fans, pues han bastado los nuevos dos episodios de la serie para hacer 'arder' a los fans y no precisamente por la calidad de animación u otro detalle técnico, sino porque han omitido al personaje de Sanji de una escena.

Y es que aunque lo anterior pueda parecer 'exagerado', lo cierto es que no es la primera vez que ocurre una situación similar con Sanji en la adaptación animada de la obra de Eiichiro Oda, lo que ha llevado a varios fans a pensar que realmente el estudio encargado del anime, Toei Animation, 'no quiere al personaje'.

¿Quién es Sanji en One Piece?

Vinsmoke Sanji fue el cuarto miembro que se unió a la tripulación de los 'Sombrero de Paja' de Monkey D. Luffy , después de Zoro, Nami y Usopp. La tripulación lo conoció cuando trabajaba en el Baratie, un barco convertido en restaurante, donde Sanji trabajaba como mesero y cocinero ocasional.

Sanji no sólo ha destacado por sus altos conocimientos culinarios, sino por sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo, pues su estilo de combate se caracteriza por el uso de sus piernas, lo que también lo ha llevado a ganarse el apodo de 'Pierna Negra'.

El personaje sin duda se ha convertido en un valioso miembro de la tripulación que, además, se ha ganado el corazón de miles de fans de la historia , motivo por el que muchos están molestos con el estudio Toei Animation.

Y es que la polémica más reciente es que Sanji fue excluido de una escena donde en el manga parecen todos, situación que no tendría porqué ocurrir.

En ocasiones anteriores Sanji ha tenido acciones diferentes en el anime a lo visto en el manga, restando momentos importantes del personaje en la historia original.

Estos detalles y otros más, han llevado a los fans a creer que Toei Animation realmente 'no siente agrado por el personaje', e incluso en días recientes corrió el rumor que supuestamente los animadores ' habían propuesta a Eiichiro Oda la idea de matar al personaje en la historia original '.

Por supuesto, lo anterior es sólo un rumor y al momento ni Toei Animation y menos Eiichiro Oda se han pronunciado al respecto.

¿Es cierto que Toei Animation no quiere a Sanji?

Más allá de las especulaciones de los fans, lo cierto es que nunca han existido declaraciones oficiales del estudio, animadores o demás miembros del staff de la serie diciendo que 'no les gusta Sanji'.

Sin embargo, recientemente algunos de los animadores sí se han pronunciado en redes sociales para aclarar porque 'el anime tiene diferencias con el manga'.

"Si no lo sabías... Toei consulta con Oda sobre cosas en episodios importantes como flashbacks (escenas que no sucedieron en el manga), nuevos personajes, potenciadores, etc. Pero la adaptación de pequeñas escenas cotidianas suele depender del guionista y el director de episodios, con la aprobación de los directores de la serie, quienes supervisan todos los episodios. Desviarse ligeramente del material original es común y puede tener efectos positivos o negativos para la adaptación" "Que Sanji tenga ojos de corazón para Bonney o que lo elimine de la trama en el episodio es, por supuesto, muy negativo. Sin embargo, estas decisiones se toman con las mejores intenciones, aunque no lo veamos así y estemos en desacuerdo con ellas. Si tienes quejas o críticas, puedes y debes publicarlas en Twitter", agregó la cuenta @pewpiece en Twitter.

También invitaron a los fans a resolver sus dudas etiquetando a las cuentas oficiales de Toei Animation y de One Piece, todo con el fin de que no se creen rumores sobre 'odio a personajes' u otras cosas que puedan afectar el anime y el impacto que tiene con los fans, además de pedirles que frenen el acoso contra el equipo de animadores, como ocurrió recientemente con Ishitani Megumi, quien fue atacada en su cuenta de X con preguntas sobre lo que ocurre con Sanji.

"Puedes etiquetar las cuentas oficiales de Toei, las de One Piece, responder en los tuits de la empresa, usar hashtags, etc. Es la mejor manera de hacerte oír. Sin embargo, hablar con personas que no participaron en el episodio y que no tienen nada que decir, como Ishitani-san, y citarla, acosarla y decirle que les diga a sus amigos del trabajo que su trabajo es pésimo, es básicamente no hacer nada y solo hacer que quiera irse o bloquearte sin ningún cambio real. Esto no es exclusivo de Ishitani-san, sino de todo el personal trabajador de Toei".

