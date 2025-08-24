¿Qué le pasó a Jezzini? Influencer 'desaparece' de redes y genera  teorías conspirativas

Mohamed Ramiro Jezzini Cantú, mejor conocido como Jezzini, ha despertado gran inquietud entre sus seguidores tras desaparecer de la vida pública durante varios meses.

La preocupación creció luego de que en su cuenta de TikTok comenzaron a aparecer videos enigmáticos, alimentando teorías conspirativas y especulaciones sobre su paradero.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Jezzini, creador de contenido que conquistó millones de seguidores gracias a su estilo carismático y relatos divertidos de su día a día, dejó de compartir actualizaciones de manera repentina.

La primera señal de alerta surgió cuando usuarios notaron actividad inusual en sus cuentas. En Instagram, donde suma 1.6 millones de seguidores, se eliminaron todas sus publicaciones y, poco después, comenzaron a difundirse imágenes y videos con temática paranormal que luego fueron borrados.

En TikTok, donde acumula 6.3 millones de seguidores, ocurrió lo mismo: el contenido original desapareció por completo, dejando un vacío que disparó las especulaciones.

¿Hackeo, estrategia o algo más?

Algunos internautas creen que se trata de un hackeo masivo a sus redes, mientras que otros piensan que podría ser una estrategia para generar expectativa, como ocurrió en el pasado.

Hace algunos meses, Jezzini alarmó a su audiencia con una imagen en la que aparecía con el rostro ensangrentado. Días después reveló que era parte de la promoción de su participación en la serie "Bienvenidos a la Familia", junto a Erika Buenfil.

Sin embargo, esta vez el influencer no ha ofrecido ninguna explicación sobre su estado de salud o la situación de sus cuentas, manteniendo la incertidumbre entre sus seguidores.

Recientemente un supuesto hermano del influencer aseguró que se trata de "un tema que mantendrán en la familia", lo que encendió aún más los rumores.

¿Cuáles son las teorías de los seguidores de Jezzini?

En los comentarios de redes sociales, tras la aparición de su supuesto hermano surgieron varias teorías sobre su paradero.

Algunos indicaron que por terapias alternativas como la ayahuasca, el influencer tuvo una desconexión con la realidad. Otros aseguraron que "desapareció" después de acudir a una terapia de hipnosis donde le ayudarían a dejar de fumar.

Algunos otros aseguran que fue internado. Mientras que varios usuarios de redes aseguran que lo han visto en Ciudad de México y otros en Londres.

No obstante, ninguna de estas teorías está confirmada y el misterio permanece.