¿Qué fue de Eric Lange, el actor que interpretó al maestro Sikowitz en Victorious?

El peculiar y carismático profesor Sikowitz de la serie Victorious se ganó el corazón de la audiencia con sus métodos poco convencionales y su excéntrica personalidad.

Sin embargo, el actor detrás de este personaje, Eric Lange, ha construido una impresionante carrera en cine y televisión que va mucho más allá de las aulas de Hollywood Arts.

La carrera actoral de Eric Lange

Desde el final de Victorious, la carrera de Eric Lange ha sido notable por la diversidad de sus papeles, lejos de quedar encasillado como un profesor de teatro, Lange se ha destacado en proyectos de gran calibre, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y serios.

En la pantalla chica, ha tenido participaciones importantes en series muy populares, se unió al elenco de Narcos y su spin-off, Narcos: México, donde asumió roles de peso como agente de la CIA y oficial de la ley, mostrando un lado más dramático y tenso.

También tuvo un papel destacado en la aclamada miniserie Fuga en Dannemora (2018) y en la serie de HBO Perry Mason (2020-2023), más recientemente, fue parte del elenco de Sugar, la serie de Apple TV+ protagonizada por Colin Farrell.

En el cine, Lange también ha dejado su huella en diversos géneros, participó en el aclamado neo-western Wind River (2017) de Taylor Sheridan, una película que recibió elogios por su atmósfera y guion.

En Antebellum (2020), interpretó a un villano, demostrando su capacidad para infundir terror en la audiencia, también se unió al elenco de la película de acción sobre vampiros Day Shift (2022), protagonizada por Jamie Foxx.

Eric Lange, un mentor orgulloso y un hombre familiar

A pesar de su éxito en la televisión y el cine, Lange no olvida sus raíces en Victorious, en varias ocasiones, ha expresado su orgullo por el éxito de sus “ex alumnos”, especialmente por Ariana Grande y su papel en la película Wicked.

En su vida personal, Eric Lange ha mantenido un perfil bajo, se casó con Lisa Sabatino en noviembre de 2013 y son padres de dos hijos, la familia vive actualmente en Sherman Oaks, Los Ángeles.

En 2021, el actor compartió un logro personal importante al revelar que había dejado de beber, un paso que ha sido fundamental para su bienestar.

¿Te acordabas del maestro Sikowitz?