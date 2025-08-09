'La música forma parte de nuestras historias'

Desde que Pandora incursionó en los escenarios, ha ido dejando huella con su propuesta musical, vocal y las letras de sus canciones.

El legado que han ido construyendo se ha vuelto inmenso, tan es así que La Academia Latina de la Grabación anunció que Fernanda Meade, Isabel y Mayte Lascurain recibirán el Premio a la Excelencia musical, en una ceremonia que tendrá lugar el 9 de noviembre en Las Vegas, Nevada.

Y justo, Fernanda habló con El Siglo de Torreón sobre el concierto que darán hoy con las Flans en el Coliseo, no sin antes celebrar la distinción que les van a dar de los Grammy Latinos.

"Estamos de plácemes las Pandoras. Ese reconocimiento nos lo dará La Academia de los Grammy por nuestra carrera y la verdad es que sí nos lo merecemos. Después de 40 años festejamos que nos hayan volteado a ver porque la verdad es que sí hemos trabajado bastante.

"Ahora que supe la noticia, casi me caigo de la cama de la emoción, ya que fue lo primero que vi al despertar", contó entusiasmada al "Defensor de la comunidad".

Meade se mostró contenta de saber que hoy sábado ofrecerán a los laguneros su Más Inesperado Tour con el que buscan enamorar a la audiencia.

"Ya nos vemos este sábado en el Coliseo. Vamos con todo como siempre lo hemos hecho. Torreón y toda la Comarca Lagunera nos han tratado divinamente siempre, algo de lo que estamos agradecidas.

"Ya llevamos casi cuatro años con este show de Inesperado Tour, tan fructífero ha sido que lo tuvimos que renovar para regalar algo nuevo y ahora se llama Más inesperado. Está tan bonito como el primero. Sé que les va a encantar todo lo que les vamos a llevar".

El auge de los ochenta continúa, no tiene fecha de caducidad y se aprecia con el éxito de la serie Mentiras, adaptación de la obra escrita por José Manuel López Velarde, así que Fernanda ama que Pandora haya nacido en esos tiempos.

"Eso es lo lindo de la música. Somos afortunadas de ser parte de esa época, al igual que las Flans. Surgimos muchos que hoy en día seguimos teniendo vigencia".

Reconoció Fernanda que adaptarse a trabajar como un mismo equipo no fue fácil en un inicio.

"Eso fue divertido. Experimentamos algo en lo que ninguna de las dos agrupaciones estaba inmersa. De pronto las Pandoras teníamos que bailar y las Flans debían aquietarse.

"Fue interesante y además resultó divertido. Montar coreografías a nosotras sí nos costó en relación con las Flans que ya estaban acostumbradas. Ellas igual supieron encajar en la manera en la que montamos las armonías", explicó.

Por otro lado, Fernanda mencionó que Pandora está grabando canciones muy a su estilo como Cuando calienta el Sol que popularizó Luis Miguel en los ochenta, pero se publicó por primera vez en 1961 en voz de los Hermanos Rigual.

"Tanto Flans como nosotras estamos grabando de forma independiente, pero nos vamos a invitar a grabar y viceversa en ciertos proyectos. Mayte, Isabel y yo estamos haciendo covers de canciones que han crecido con nosotras mismas.

"Nosotras también somos fans de alguien y además la música forma parte de tu propia historia y entonces decidimos que en nuestra historia de 40 años trajéramos hoy esa música con la que crecimos. Cuando calienta el Sol, es un clásico desde los años 60 que retomó Luis Miguel en los ochenta y ahora nosotras", puntualizó.