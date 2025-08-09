Espectáculos Entrevistas Películas La Casa de los Famosos México La Casa de los Famosos 2025 Chespirito

'La Chupitos' celebra 30 años de carrera y anuncia divertida aparición en Tal para cual

Liliana Arriaga festeja tres décadas dando vida a su icónico personaje y adelanta que pondrá en aprietos al elenco del programa este domingo a las 19:30 horas por Las Estrellas

ALDO MAGALLANES

Liliana Arriaga se transformó en “La Chupitos” hace 30 años y desde entonces no ha parado de divertir al público con sus ocurrencias.

“Amén amigos que sigo aquí. Ya son 30 años de ‘Chupitos’ y no se ha hecho vicio”, dijo entre risas y agregó, “Empezamos en 1995 y gracias a Dios vamos por más, me ha salido rebueno el hígado”, comentó en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Arriaga habló con “El Defensor de la Comunidad” en su personaje con el fin de dar los detalles de la aparición que tendrá este domingo en el programa Tal para cual a las 19:30 horas por Las Estrellas, en donde pondrá en aprietos al elenco luego de tomar una fuerte decisión.

“Amigos, estoy tan emocionada que hasta ganas de tomar me dieron. Está bien simpático el programa. Me verán como la familiar incómoda de ‘Nacorita’ (Maribel Fernández). Obviamente, no les parece mi forma de vivir, mi manera de vivir y quieren hacer cambios conmigo, algo que no lo vi justo. Ya no les cuento más para que lo vean este domingo”, relató.



Desde su “chuperhogar”, la comediante informó que siempre es un agasajo laborar con Fernández y en general con todo el elenco de Tal para cual, conformado por gran parte del, “power mexicano de la comedia”.




“Es un privilegio trabajar con Maribel, es mi reina adorada. Desde hace años que hemos coincidido en varios proyectos como El Tenorio Cómico. Es un tipaza, igual que Consuelo Duval o Lorena de la Garza. Además, fue como añoranza porque también fui parte de La hora pico. Ahora, está casi todo el power de la comedia mexicana como ‘El Costeño’, ‘El Molusco’, ‘El Papirrín’ o mi querida Lupita Sandoval. Tal para cual,  es un ramillete de talento. Vean el programa este domingo para reventar el rating”.


En la entrevista, “La Chupitos” reveló una anécdota que disfrutó bastante durante la grabación del capítulo.




“Me gustó mucho cuando me llevaron con el chamán ‘Jelipe’ que encarna mi querido Ricardo Margaleff. Me reí muchísimo”, externó.




Por otro lado, la artista se mostró emocionada de su ‘carnala’ Liliana Arriaga, ya que ha destacado en otros proyectos alejados de ‘Chupitos’ como las cintas Qué huevos Sofía y Chilangolandia.


“Y soporten porque Liliana anda con todo. Gracias a Dios la invitaron a hacer otras y cosas y demostró que tiene con qué”, relató. La artista, quien dijo que tiene muchas presentaciones en puerta, expresó su deseo de volver a tierras laguneras.


“Ojalá me inviten. Creo que la última vez que estuve allá fue en el Teatro del Pueblo de la Feria de Gómez Palacio. Hay que hacer una fiesta en La Laguna con todos mis ‘chuper amigos’”, puntualizó.


               
               


               

               
               

               
               
               
Televisa Tal para cual La Chupitos

               


