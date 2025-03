¿Qué es herpes zóster, infección que aqueja a Harrison Ford?

El actor y productor de 82 años Harrison Ford canceló su participación como uno de los presentadores en la 97.ª edición de los Premios Oscar debido a que le fue diagnosticada una infección llamada herpes zóster.

Mayo Clinic señala que se trata de una infección provocada por el virus varicela-zóster, el mismo virus que causa la varicela.

La infección también conocida como culebrilla afecta principalmente a adultos y "se estima que alrededor del 20 por ciento de la población lo llega a presentar", según la Secretaría de salud.

Esto se debe a que al contraer varicela durante la niñez, el virus puede permanecer durante años en el organismo sin generar reacción alguna.

Sin embargo, si el sistema inmunológico se debilita, lo que puede pasar si se presenta VIH, diabetes, cáncer o a causa del mismo envejecimiento, es probable que pueda presentarse. Ésta es la causa más común.

¿Cuáles son los síntomas?

Éste no representa una amenaza inmediata, no obstante, puede ocasionar una erupción dolorosa que suele aparecer como una franja de ampollas en el torso, la cara o incluso los ojos.

Los síntomas también pueden incluir fiebre, malestar general, dolor de cabeza, trastornos gastrointestinales y neuralgia, que es el dolor permanente intermitente en el nervio afectado.

Tratamiento

No existe una cura, no obstante, Medline Plus detalla que que el proveedor de atención médica puede recetar un medicamento antiviral que puede ayudar a disminuir el dolor, acortar el curso de la enfermedad y prevenir complicaciones.

Asimismo puede indicar medicamentos antiinflamatorios, analgésicos y cremas para reducir el dolor. "Es posible que algunas personas necesiten que se les administre el medicamento por vía intravenosa", agrega.

¿Cómo prevenirlo?

La medida más adecuada es mediante la vacunación. La vacuna Shingrix está sugerida para adultos de 50 años o más, así como para quienes hayan tenido herpes zóster previamente.

La vacuna aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es eficaz para reducir el riesgo de desarrollarlo e impedir complicaciones.

