¿Qué dice la psicología sobre las personas que usan las uñas cuadradas?

La forma de tus uñas no es fortuita, descubre que revela la psicología sobre las personas que eligen llevar las uñas cuadradas.

Las uñas cuadradas están vinculadas con la elegancia y la practicidad, según la psicología. [Pexels]

De acuerdo con expertos en psicología y nailart, las uñas cuadradas se asocian con algunos rasgos de la personalidad. Si tienes este tipo de uñas aquí te contamos qué revelan sobre ti.

¿Qué significan las uñas cuadradas, según la psicología?

Times of India señala que las personas con uñas cuadradas suelen ser independientes, pioneras, leales, ambiciosas y resilientes. Son personas con un carácter fuerte, que las hace valientes y decididas, con tendencia a la rapidez y al pragmatismo en diferentes aspectos de la vida.

Las personas con uñas cuadradas suelen tener carácter dominante. [Pexels]

Iona Cristescu, consultada por Telva, destaca a las uñas cuadradas como una de las formas más funcionales y prácticas, por lo que se sugiere que quienes las eligen suelen valorar la eficiencia y simplicidad en su vida cotidiana. 

Marifer Centeno comparte que las personas con uñas cuadradas son personas con carácter dominante, suelen ser celosas y controladoras. Están acostumbradas a mandar y no a que los manden. 




Nailboo, por su parte, agrega que las uñas cuadradas son prácticas y creativas, por lo que las personas con objetivos claros suelen sentirse atraídas por ellas. Además, estas personas se destacan por no sentir miedo de compartir sus ideas y/o pensamientos. Lo que también se vincula al liderazgo y a una facilidad para tomar decisiones.



Lo mejor de las uñas cuadradas es que se pueden llevar tanto en su versión clásica, como en forma squoval, que combina la forma cuadrada con bordes redondeados.



