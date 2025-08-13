¿Qué dice la psicología de las personas que no disfrutan de la música?

Desde tiempos inmemoriales, la música ha sido un pilar fundamental en la experiencia humana, nos acompaña en celebraciones, nos ayuda a expresar emociones y en muchas culturas, es un componente vital de los rituales.

Sin embargo, para un pequeño porcentaje de la población, este arte universal no produce ninguna emoción ni placer , lejos de ser un simple capricho o una elección personal, la ciencia ha comenzado a explorar las posibles razones detrás de esta condición, conocida como anhedonia musical específica.

VER MÁS ¿Se te olvidó el nombre de alguien? Esto significa según la psicología

Esta es la explicación de porque cuesta tanto recordar nombres

Una investigación de Josep Marco-Pallarés, ha arrojado luz sobre este fenómeno, el estudio se centró en la actividad cerebral de individuos con y sin anhedonia musical, utilizando resonancias magnéticas funcionales (fMRI), los científicos pudieron observar qué áreas del cerebro se activaban al escuchar música, los resultados apuntan a una desconexión en una red neuronal específica como la principal responsable.

¿Por qué hay personas que no disfrutan de la música?

El hallazgo más significativo del estudio es que, en las personas con anhedonia musical, existe una falta de conexión efectiva entre la corteza auditiva y el sistema de recompensa del cerebro.

La corteza auditiva es la región cerebral encargada de procesar la información sonora, es decir, de "entender" los sonidos que llegan a nuestros oídos.

Por su parte, el sistema de recompensa, que incluye estructuras como el núcleo accumbens, es el responsable de generar sensaciones de placer y satisfacción.

VER MÁS ¿Qué dice la psicología de las personas que no les gustan los animales?

En muchas ocasiones suelen ser juzgadas severamente por su rechazo a los animales

En la mayoría de las personas, al escuchar una canción que les gusta, la corteza auditiva procesa la melodía, el ritmo y la armonía y envía esta información al sistema de recompensa, que la traduce en una experiencia placentera.

En los individuos con anhedonia musical, este puente neuronal parece estar roto, la información sonora llega a la corteza auditiva, pero no se transmite de manera eficiente al sistema de recompensa , esto significa que, aunque estas personas pueden identificar y reconocer la música, su cerebro no la interpreta como algo que valga la pena "premiar" con una sensación de placer.

¿Qué es la anhedonia musical?

Este descubrimiento sugiere que la anhedonia musical no es un simple problema de "gusto", sino que podría considerarse un trastorno del sistema de recompensa, limitado a la esfera musical.

Los investigadores enfatizan que estas personas no son incapaces de experimentar placer en otras áreas de la vida, como al disfrutar de una comida deliciosa, pasar tiempo con amigos o practicar algún deporte, su incapacidad para disfrutar de la música es muy específica y apunta a una peculiaridad en la arquitectura de su cerebro.

VER MÁS ¿Qué dice la psicología de las personas que no quieren tener hijos?

En los últimos años, ha incrementado el número de parejas que prefiere no tener hijos

Este tipo de investigaciones podría abrir la puerta a nuevas terapias para personas con otras formas de anhedonia, donde la incapacidad de sentir placer afecta de manera más general su calidad de vida.

Lejos de ser una simple curiosidad, la anhedonia musical nos ofrece una ventana única a la compleja relación entre la música, el cerebro y las emociones.