¿Qué día de agosto se podrá ver la Luna Negra por una última vez en este 2025?

Será un fenómeno que dejará a su vez apreciar otro en todo su esplendor

Luna Negra (ESPECIAL)

EL SIGLO DE TORREÓN.-

Luego de los diversos fenómenos astronómicos que nos han traído julio y este mes, los aficionados a la astronomía ya pueden prepararse para otro espectacular que tendrá como protagonista a la Luna. 

Se trata del fenómeno de la Luna Negra, el cual ocurrirá también este mes. 

Este evento será bastante especial, debido a que el fenómeno coincide justamente con la noche del 23 de agosto, es decir, cuando se presentará el último avistamiento de las Perseidas, la lluvia de meteoros más espectacular de este año. 

Pero, antes de continuar, vamos a contarte en qué consiste el fenómeno de la Luna Negra.

La Luna Negra, también conocida como Luna Oscura, se presenta cuando el satélite natural de la Tierra se encuentra a espalda del Sol, en una posición que no puede ser vista desde la Tierra, ni siquiera durante la salida ni puesta del Sol. 


Básicamente, durante el fenómeno, la Luna queda totalmente ausente en el cielo, pues está oculta por el resplandor solar.  


El fenómeno, a su vez, dejará apreciar un espectacular show lumínico con la despedida de la lluvia de las estrellas Perseidas, pues el cielo se encontrará en total oscuridad ante la falta de nuestro satélite natural. 


Aunque este fenómeno no sucederá en 2025, el próximo año podremos observar este gran evento cósmico que, según la NASAserá visible de forma total en regiones como Groenlandia, Islandia y España


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx