Coahuila Salud Coahuila AHMSA Monclova Ramos Arizpe

Salud

Promueven la lactancia materna, es el mejor alimento para un recién nacido

Promueven la lactancia materna, es el mejor alimento para un recién nacido

Promueven la lactancia materna, es el mejor alimento para un recién nacido

RENÉ ARELLANO

En el marco de la Semana Nacional de la Lactancia Materna, autoridades de la Jurisdicción Sanitaria 01, con sede en Piedras Negras, promueven en todos los centros de salud y hospitales el mensaje de que la leche materna es el mejor alimento para el recién nacido.

El doctor Iván Padilla Castillo, coordinador del área de Salud Sexual y Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria 01, manifestó que a través de la lactancia materna se obtienen beneficios físicos, psicológicos y de apego entre la madre y el recién nacido.

"Es muy importante iniciar la lactancia materna con el recién nacido; estamos hablando de cuestiones inmunológicas y de protección hacia los bebés frente a muchos tipos de enfermedades y problemas digestivos", indicó el funcionario estatal.

Además, refirió que para las madres también existen beneficios, particularmente en el hecho de que su cuerpo está preparado, está listo para amamantar y está produciendo este alimento, por lo que necesita poder dárselo a su bebé.

En el tema psicológico y en cuestiones de apego, Padilla Castillo señaló que también es muy importante el contacto físico, el acercamiento piel a piel y todo lo que conlleva tener a la madre cerca.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Salud Lactancia materna

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Promueven la lactancia materna, es el mejor alimento para un recién nacido


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404498

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx