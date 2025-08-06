Promueven la lactancia materna, es el mejor alimento para un recién nacido

En el marco de la Semana Nacional de la Lactancia Materna, autoridades de la Jurisdicción Sanitaria 01, con sede en Piedras Negras, promueven en todos los centros de salud y hospitales el mensaje de que la leche materna es el mejor alimento para el recién nacido.

El doctor Iván Padilla Castillo, coordinador del área de Salud Sexual y Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria 01, manifestó que a través de la lactancia materna se obtienen beneficios físicos, psicológicos y de apego entre la madre y el recién nacido.

"Es muy importante iniciar la lactancia materna con el recién nacido; estamos hablando de cuestiones inmunológicas y de protección hacia los bebés frente a muchos tipos de enfermedades y problemas digestivos", indicó el funcionario estatal.

Además, refirió que para las madres también existen beneficios, particularmente en el hecho de que su cuerpo está preparado, está listo para amamantar y está produciendo este alimento, por lo que necesita poder dárselo a su bebé.

En el tema psicológico y en cuestiones de apego, Padilla Castillo señaló que también es muy importante el contacto físico, el acercamiento piel a piel y todo lo que conlleva tener a la madre cerca.