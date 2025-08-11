Profeco: estas son las mejores marcas de plumas escolares, según estudio de calidad

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sabe lo importante que es para los padres mexicanos armar una lista de útiles escolares con los productos de la mejor calidad para el regreso a clases, por ello analizó varias marcas y artículos para determinar cuáles son las mejores marcas de plumas, colores, gomas, etc.

En cuánto a plumas, la institución se encargó de analizar 14 bolígrafos de tinta azul oleosa de punto mediano, en las que se analizaron diversos factores como los acabados de cada modelo, la calidad de la escritura y el chorreo o manchas que generan; así como la cantidad de metros que son capaces de escribir.

¿Cuáles son las mejores marcas de plumas, según la Profeco?

Las marcas de plumas, que fueron evaluadas con la categoría de “Excelente” según Profeco, son:

BIC Cristal - paquete con 12 piezas en $51 pesos

- paquete con 12 piezas en $51 pesos Bolex Cristal - paquete con 12 piezas en $28 pesos

- paquete con 12 piezas en $28 pesos Bolex ECO - paquete con 12 piezas en $26 pesos

- paquete con 12 piezas en $26 pesos Bolex Grip - paquete con 12 piezas en $28 pesos

- paquete con 12 piezas en $28 pesos Bolex Mediano - paquete con 12 piezas en $26 pesos

- paquete con 12 piezas en $26 pesos OfficeMax Crystal SKU: 50062125 - paquete con 12 piezas en $59 pesos

- paquete con 12 piezas en $59 pesos Staedtler Stick 430 - paquete con 10 piezas en $133 pesos.

A pesar de que todas estas marcas fueron evaluadas como las mejores plumas, no todas rinden lo mismo.

La marcas de plumas con mejor rendimiento, según Profeco, son:

BIC Cristal con 2,580 metros lineales de escritura

con 2,580 metros lineales de escritura Staedtler Stick 430 con 2,444 metros de lineales de escritura.

Tomando en consideración estos factores, la mejor pluma en relación calidad-precio es la BIC Cristal, ya que se vende el paquete de 12 piezas en 51 pesos, y ofrecen 2,580 metros de escritura.

Toma en consideración que los precios contemplados en el estudio de calidad, y publicados en la Revista del Consumidor de Agosto de 2025, fueron tomados con base en precios levantados del 24 de junio al 21 de julio del mismo año en algunas de las ciudades del país, por lo que los precios pueden variar.