Profeco: estas son las mejores marcas de plumas escolares, según estudio de calidad

¡No compres cualquier pluma! Profeco analizó 14 bolígrafos para el regreso a clases y encontró cuáles son las mejores opciones.

Profeco te ayuda a elegir, estas son las mejores marcas de pluma por su durabilidad.

Profeco te ayuda a elegir, estas son las mejores marcas de pluma por su durabilidad. [Pexels]

EL SIGLO DE TORREÓN

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sabe lo importante que es para los padres mexicanos armar una lista de útiles escolares con los productos de la mejor calidad para el regreso a clases, por ello analizó varias marcas y artículos para determinar cuáles son las mejores marcas de plumas, colores, gomas, etc.

En cuánto a plumas, la institución se encargó de analizar 14 bolígrafos de tinta azul oleosa de punto mediano, en las que se analizaron diversos factores como los acabados de cada modelo, la calidad de la escritura y el chorreo o manchas que generan; así como la cantidad de metros que son capaces de escribir.

¿Cuáles son las mejores marcas de plumas, según la Profeco?

Las marcas de plumas, que fueron evaluadas con la categoría de “Excelente” según Profeco, son: 

    

  • BIC Cristal - paquete con 12 piezas en $51 pesos
  • Bolex Cristal - paquete con 12 piezas en $28 pesos
  • Bolex ECO - paquete con 12 piezas en $26 pesos
  • Bolex Grip - paquete con 12 piezas en $28 pesos
  • Bolex Mediano - paquete con 12 piezas en $26 pesos
  • OfficeMax Crystal SKU: 50062125 - paquete con 12 piezas en $59 pesos
  • Staedtler Stick 430 - paquete con 10 piezas en $133 pesos. 
Prepara la lista de útiles escolares, estas son las mejores marcas de plumas, según Profeco. [Revista del Consumidor] 
Prepara la lista de útiles escolares, estas son las mejores marcas de plumas, según Profeco. [Revista del Consumidor] 


A pesar de que todas estas marcas fueron evaluadas como las mejores plumas, no todas rinden lo mismo.

México cuenta con 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) para  atender denuncias, realizar vigilancias focalizadas y orientar a las y los consumidores en puntos estratégicos.

La marcas de plumas con mejor rendimiento, según Profeco, son: 


    

  • BIC Cristal con 2,580 metros lineales de escritura
  • Staedtler Stick 430 con 2,444 metros de lineales de escritura. 
Tomando en consideración estos factores, la mejor pluma en relación calidad-precio es la BIC Cristal, ya que se vende el paquete de 12 piezas en 51 pesos, y ofrecen 2,580 metros de escritura.

Toma en consideración que los precios contemplados en el estudio de calidad, y publicados en la Revista del Consumidor de Agosto de 2025, fueron tomados con base en precios levantados del 24 de junio al 21 de julio del mismo año en algunas de las ciudades del país, por lo que los precios pueden variar.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: útiles escolares Profeco plumas

               


Profeco te ayuda a elegir, estas son las mejores marcas de pluma por su durabilidad. [Pexels]


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
elsiglo.mx