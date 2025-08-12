Finanzas Wall Street Precio del dólar hoy Dólar Tipo de cambio Pemex

Profeco: Estas son las marcas de lápices más resistentes para el regreso a clases

Prepara las listas de útiles escolares, estos son los lápices más resistentes y la mejor opción por su calidad-precio para el ciclo escolar 2025-2026.

Conoce cuáles son los lápices más resistentes y la mejor opción por su calidad-precio.

EL SIGLO DE TORREÓN

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un exhaustivo análisis para dar a conocer cuáles son los artículos que sí cumplen con los estándares de calidad para el regreso a clases

Entre los útiles escolares que la institución analizó se encuentran con los lápices, imprescindibles para todos los niveles de educación. Para encontrar las marcas de lápices más resistentes, los expertos revisaron 18 marcas en las que se verificó que no tuvieran defectos, que la puntilla soportará la presión normal contra el papel al escribir, así como la eficiencia del borrado con la goma que contienen en la parte superior. 

¿Cuáles son las marcas de lápices más resistentes, según Profeco?

De acuerdo con la Profeco, 8 marcas de lápices fueron evaluadas en la categoría “Excelente” por tener las puntillas más resistentes. Estas son:

    

  1. Dixon Ticonderoga - paquete con 12 piezas en $53  pesos
  2. Kores Grafitos triangular - paquete con 12 piezas en $50 pesos
  3. MAE LM-72 - paquete con 72 piezas en $296 pesos 
  4. Maped Black peps - paquete con 6 piezas en $34 pesos 
  5. OfficeMax Yell-graph-12, SKU:62173 - paquete con 12 piezas en $29 pesos 
  6. Pelikan Triangular - paquete con 5 piezas en $32 pesos 
  7. Staedtler Norica - paquete con 8 piezas en $56 pesos
  8. Stúk Tonos Neón, SKU: 113718 - paquete con 8 piezas en $36 pesos 
Estas marcas de lápices destacaron por su resistencia en la puntilla.
Cuáles son las mejores marcas de lápices, según Profeco


Si buscas la mejor opción en relación calidad-precio, según el estudio de la Profeco, los mejores lápices son: MAE LM-72 y Kores Grafitos triangular, ya que obtuvieron una evaluación perfecta en todas las categorías; y de acuerdo con los precios proporcionados por Profeco, cada lápiz te costaría menos de $4.20. 


El lápiz más barato y de buena calidad es de la marca Mae LM-72, el costo del lápiz en el paquete de 72 piezas es de apenas $4.11 pesos. Por lo que resulta ideal si se tienen muchos estudiantes en casa o tus hijos pierden con frecuencia los lápices.

La segunda mejor opción es el Kores grafitos triangular, cuyo costo por lápiz es de $4.16 pesos


Los precios compartidos por la Profeco en el estudio de calidad publicado en la Revista del Consumidor de Agosto de 2025 fueron tomados con base en precios levantados del 24 de junio al 21 de julio del presente año; por lo que puedes encontrar alguna variación al momento de hacer tus compras para la lista de útiles escolares.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx