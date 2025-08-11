Recupera Profeco 2 millones 352 mil 133 pesos a favor de los consumidores en estas vacaciones de verano

En medio de la temporada vacacional, cuando millones de personas aprovechan para viajar y descansar, también surgen situaciones que pueden afectar sus derechos como consumidores. Retrasos en vuelos, cancelaciones de servicios, fraudes en paquetes turísticos y precios engañosos son algunos de los problemas que enfrentan quienes buscan disfrutar del verano. Para atender estas situaciones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha el operativo “Vacacional y Turístico de Verano 2025”, con resultados que buscan proteger a la ciudadanía.

Desde el inicio del operativo el pasado 11 de julio y hasta el 7 de agosto, Profeco ha brindado 14 mil 450 asesorías y realizado 776 conciliaciones que han permitido recuperar un total de 2 millones 352 mil 133.46 pesos en favor de las personas consumidoras. Estas acciones han sido posibles gracias al trabajo coordinado entre la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza y las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO), que operan en todo el país y en puntos clave como aeropuertos.

El personal de la Subprocuraduría ha realizado 2 mil 754 visitas de vigilancia y 299 verificaciones en establecimientos comerciales, además de colocar 14 mil 367 preciadores y distribuir 4 mil 683 decálogos de derechos del consumidor. También se ha monitoreado la calidad y precios de 36 mil 897 productos en negocios relacionados con la temporada vacacional, como hoteles, restaurantes, agencias de viajes y tiendas de artículos turísticos.

En los aeropuertos Benito Juárez y Felipe Ángeles, así como en las oficinas regionales de Profeco, se han brindado 11 mil 098 asesorías. Las principales inquietudes de los consumidores han girado en torno a sus derechos generales (2 mil 389 casos), derechos al viajar en avión (2 mil 320), derechos al viajar en autobús (2 mil 172), trámites y servicios de Profeco (mil 569), trámites de otras dependencias (988) y cancelaciones de viajes en autobús (267).

Las conciliaciones, que permiten resolver conflictos entre consumidores y proveedores sin necesidad de procesos legales largos, se han realizado principalmente con aerolíneas. Volaris encabezó la lista con 352 casos conciliados, seguida por Aeroméxico con 213, Viva Aerobus con 185, Iberia con 4, Avianca con 2 y Air France con 1. La mayoría de estos casos estuvieron relacionados con pérdida o demora de vuelos. En el transporte terrestre, se conciliaron 13 casos con ADO, cuatro con Primera Plus y uno con Futura. También se resolvió una queja con la empresa de renta de autos América Car Rental.

El operativo continuará hasta el 29 de agosto, por lo que Profeco recomienda a quienes aún planean salir de vacaciones que tomen precauciones. Entre ellas, verificar que las agencias de viajes sean legítimas, desconfiar de ofertas excesivamente baratas y conservar todos los comprobantes de compra en caso de necesitar una reclamación.

Para recibir asesoría o presentar quejas, Profeco pone a disposición el Teléfono del Consumidor (800 468 8722), además de sus redes sociales: X (@AtencionProfeco y @Profeco) y Facebook (ProfecoOficial).

Más allá de las cifras, este operativo representa una acción concreta para garantizar que el descanso y el disfrute de las vacaciones no se vean empañados por abusos comerciales. En un país donde el turismo es motor económico y cultural, proteger a los consumidores es también fortalecer la confianza en los servicios que hacen posible el viaje.